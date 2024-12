Hablemos de los pendientes que parecen de lujo, pero cuestan menos de 9 euros

Este artículo va dirigido a todas las mujeres elegantes. Entre tantas tendencias de otoño-invierno 2024/25, hemos detectado los nuevos pendientes que más se están llevando esta temporada. No estamos hablando de los aros que sientan bien a todo tipo de rostros. Ni tampoco de los clásicos modelos glitter adecuados para la época navideña. Exactamente, nos estamos refiriendo a uno de los diseños más básicos o sencillos que han llegado a nuestro joyero para no desaparecer nunca. Se tratan de los pendientes en forma esférica que las marcas de moda han lanzado tanto en acabado en oro como en plateado, así como en distintos tamaños. No obstante, el más maximalista está siendo el triunfador. Pensábamos que se trataría de una tendencia pasajera, puesto que primeramente los vimos en los looksde invitadas a la Semana de la Moda, pero claramente nos hemos equivocado. En estos momentos se han convertido en los nuevos pendientes en forma de gota de Bottega Veneta que todas las editoras de moda desean. Se han añadido a los estilismos tanto de oficina como de street wear, sin olvidarnos de las vestimentas de eventos. La razón definitiva de su éxito se debe a su diseño sencillo con capacidad de combinar con todo tipo de estilismos, ofreciendo un toque sofisticado inspirado en la estética old money.

Bien es cierto que estamos hablando sobre unos pendientes esféricos que darán juego a nuestros estilismos básicos de todos los días y que, también, darán un toque de lujo. No obstante, no podemos descartar la idea de añadirlos a los looksde cenas de empresa o navideñas, puesto que apostarán por el glamur correspondiente del acontecimiento. No cabe duda de que es el método más eficaz para desvincularnos (un poco) de los pendientes de aro más confiados para apostar por diseños más innovadores. Las marcas tanto de moda como especializadas en joyería se han puesto manos a la obra con el objetivo de lanzar sus propuestas creativas. Eso sí, hemos encontrado el modelo más económico por menos de 9 euros. Entre las opciones low cost de Primark, Mango o Zara, también hemos dado con estos pendientes esféricos de H&M que más están arrasando en estos momentos. Una vez más, la marca sueca pone a nuestro alcance (de una manera fácil y económica) la facilidad de unirnos a dicha tendencia de este invierno.

Los pendientes esféricos más en tendencia por menos de 9 euros. @marinamcerezo

Pendientes esféricos, de H&M (8,99 euros)

Pendientes esféricos. H&M

Tras comprarnos los pendientes valencianos que ha llevado la Reina Letizia, nos apuntamos los pendientes esféricos que más se están llevando esta temporada por menos de 9 euros. Lo tienen todo: respiran lujo, son tendencia y económicos.