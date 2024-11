Hemos encontrado en Mango el icónico abrigo dosmilero de Cameron Diaz en ‘The Holiday’

Acabo de ver por décima vez la película The Holiday, analizando de nuevo cada detalle del estilismo de Cameron Diaz. Sobre todo, desde la década de los 80 hasta los 2000 muchas actrices han marcado un antes y un después en el sector de la moda a través de sus personajes en proyectos cinematográficos. Hablamos de Julia Roberts en Notting Hill con las gafas retro más modernas; de Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días con el espectacular vestido de invitada amarillo o Piper Perabo en Bar Coyote con los looksbohemios que a día de hoy seguimos llevando. Dentro de este team, también encontramos a la actriz estadounidense, que da vida al personaje protagonista Amanda Woods, una productora de trailers que se toma unos días de vacaciones tras una ruptura, ciudad donde inesperadamente se enamorará de Graham (Jude Law). Cualquier amante de las comedias románticas no se habrá perdido la oportunidad de disfrutar de este largometraje, donde encontramos prendas o complementos dosmileros que, a día de hoy, seguimos utilizando. Cameron Diaz destaca en su papel por mostrarnos dos facetas en su fondo de armario. Por un lado, apuesta por piezas básicas que perduran temporada tras temporada: cárdigans de punto, jerséis de colores neutros o botas de efecto ante. No obstante, por otro lado, también encontramos el lado más sofisticado o clásico conformado por vaqueros pitillo, zapatos de tacón, faldas midi de tubo o camisas satinadas. Y dentro de este grupo, debemos mencionar una de las prendas icónicas más comentadas y que ahora mismo podemos encontrar en Mango.

Cualquier editora de moda puede sentirse identificada por el fondo de armario de Amanda Woods, gracias por su apuesta por tanto prendas básicas como clásicas que nunca pasan de moda. No obstante, a mitad de los 131 minutos marca tendencia un abrigo al más puro estilo dosmilero que siempre hemos visto en el ropero de nuestra madre (y hemos querido). Se trata de un modelo de corte midi de efecto ante en color beige con terminaciones, cuello y puños de efecto pelo en blanco. Para nuestra sorpresa y tras varios años manifestándolo, hemos encontrado la réplica perfecta en la marca española Mango por 120 euros. Ahora bien, está creando una revolución entre las compras de todas las mujeres de todas las edades, por lo que recomendamos que te hagas con él antes de que se agote.

El abrigo dosmilero de Cameron Diaz en 'The Holiday'. @d.judelaw

Cómo sacar el abrigo de efecto pelo más versátil este invierno

Este abrigo de efecto pelo tiene la capacidad de combinar con un sinfín de propuestas adaptadas tanto a un estilo como a otro. Bien es cierto que, gracias al decorativo del efecto pelo tanto en el cuello como en las terminaciones del modelo, se trata de una alternativa más glamurosa con la que elevaremos el look en cuestión de segundos. Sin embargo, también se trata de una pieza ponible con otras más básicas o en tendencia. Ahora es tu decisión para unirte al grupo más minimalista o maximalista. Pero nosotras te contamos cómo puedes sacar partido al abrigo de efecto pelo más versátil de este invierno:

Con jerséis de punto combinados con vaqueros pitillo y botas de tacón.

Con camisas clásicas y faldas de tubo con zapatos de tacón sensato.

Con vestidos de corte mini o midi con medias transparentes y botas de caña alta.

Con camisetas básicas y faldas midi combinadas con mocasines y calcetines altos.

Abrigo de efecto pelo, de Mango (120 euros)

Abrigo de efecto pelo. Mango

Una vez más, las marcas españolas nos han dado el acceso a tener en nuestro fondo de armario prendas icónicas de nuestras películas favoritas, como el abrigo de efecto pelo de Cameron Diaz en The Holiday.