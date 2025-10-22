Isabel Preysler presenta sus memorias con el traje más elegante y luminoso: su manual definitivo de estilo a los 74

Isabel Preysler ha reaparecido este martes en Madrid para presentar su esperada autobiografía, Mi verdadera historia, publicada por Espasa. Un evento muy especial en el que estuvo arropada por familiares y amigos —entre ellos, su hija Tamara Falcó—, y en el que volvió a demostrar por qué su nombre es sinónimo de clase y distinción.

Para una cita tan significativa, la socialité escogió un look que encarna a la perfección su esencia: un traje sastre de Giorgio Armani en tono azul hielo de su fondo de armario, de líneas depuradas y corte impecable, que combinó con un top de seda al tono y unos salones en punta en color crudo. El conjunto, de estética minimalista y acabado satinado, realzaba su porte y aportaba una luminosidad exquisita al rostro.

Un traje con el sello Preysler: sobrio, pulido y eterno

El dos piezas, con americana estructurada de hombro marcado y cierre con un único botón dorado, acompañado de pantalón de pierna ancha, es un ejemplo perfecto de cómo Isabel Preysler logra que la sencillez se convierta en lujo. La caída del tejido y la elección del color —entre el blanco empolvado y el azul pastel— crean un efecto de suavidad que encaja a la perfección con la elegancia natural de la anfitriona.

El look de Isabel. Gtres

Su look, completado con un clutch trenzado en tono marfil y un maquillaje natural con piel jugosa, mejillas rosadas y labios nude, transmite ese equilibrio perfecto entre discreción y presencia. Nada sobra, nada falta: cada detalle está pensado para potenciar su estilo sereno y sofisticado.

La presentación más esperada del otoño

Durante el acto, Isabel habló de su libro, Mi verdadera historia, en el que repasa episodios desconocidos de su vida personal, desde su infancia en Filipinas hasta su papel en el panorama social español. Uno de los puntos más comentados ha sido la inclusión de ocho cartas de amor inéditas de Mario Vargas Llosa, el Nobel con quien mantuvo una relación durante años y que, según avanza la prensa, la llegó a apodar “reina de los delfines” en sus escritos.

Con esta obra, Isabel se muestra más cercana y sincera que nunca, ofreciendo una mirada íntima a su trayectoria sentimental y familiar, pero siempre manteniendo su habitual elegancia narrativa.

Una lección de estilo y actitud

A sus 74 años, Isabel Preysler vuelve a demostrar que la elegancia no entiende de edad ni de tendencias. Su look —de líneas limpias, paleta clara y tejidos nobles— resume a la perfección su filosofía de moda: invertir en piezas eternas y cuidar cada detalle. Frente al brillo o la extravagancia, ella vuelve a apostar por la sobriedad refinada que tanto la caracteriza.

Su aparición junto a Tamara Falcó, que apostó por un traje burdeos de su propia colección, fue una imagen icónica: madre e hija, dos estilos distintos pero igualmente impecables, compartiendo un momento histórico para ambas.