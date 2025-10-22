Las 25 frases más impactantes de las memorias de Isabel Preysler: la mujer detrás del mito

A lo largo de más de 300 páginas, la mujer que encarnó como nadie la elegancia discreta y el poder de la insinuación desgrana su vida sin filtros: desde su infancia en Manila hasta los amores que marcaron su destino, pasando por su llegada a una España que aún despertaba de su pasado reciente.

Story de Tamara Falcó promocionando las memorias de Isabel Preysler Instagram

Con una mezcla de nostalgia, ironía y una sorprendente honestidad, Isabel Preysler abre las puertas de su mundo -ese universo de luces y sombras donde la alta sociedad, los sentimientos y los titulares se entrecruzan- para contarse tal como es: sin artificios, sin imposturas.

Entre revelaciones inesperadas y desmentidos rotundos, hemos reunido las 25 frases más impactantes que se pueden leer en sus memorias. Pequeñas cápsulas de su voz, entre la confesión íntima y la elegancia implacable, que retratan a una Isabel desconocida, pero más real que nunca.

1. Sobre su primer amor con Máximo "Junie" Kalaw: "Me dejé llevar, porque en ese momento era una adolescente quede la vida solo sabía vivirla. Él se sorprendió al comprobar que era mi primera vez. Y de esa primera vez guardo un recuerdo lleno de ternura y cariño, que lo hizo inolvidable".

2. "Me casé queriendo mucho a Julio, pero es cierto que con el paso del tiempo me enamoré locamente".

3. "A mi padre nunca le dijimos que me había casado embarazada, y nunca llegó a saberlo".

4. "Mientras que yo jamás sospeché que podía estar engañándome, Julio en cambio sentía unos celos enfermizos hacia cualquiera que se me acercara".

Isabel Preysler y Julio Iglesias el día de su boda Gtres

5. "Siempre me pedía perdón y yo me hacía la absurda ilusión de que iba a cambiar. Y digo absurda porque los celos los llevaba inscritos en su ADN".

6. La primera vez que acudió a las famosas lentejas de Mona Jiménez, sentaron a Isabel junto a Miguel Boyer. De inmediato, pensé: "¡Un socialista! Mejor no le dirijo la palabra, porque no querrá ni hablar conmigo".

7. "Miguel Boyer ha sido la historia de amor más importante de mi vida. Le amé profundamente y, aunque en alguna ocasión pensé en separarme, creo que no hubiera podido vivir sin él".

Miguel Boyer y su mujer, Isabel Preysler, en una imagen de archivo larazon

8. "Me destrozó separarme de Carlos, haciéndole tanto daño, porque me había enamorado de Miguel. Me sentí muy mal también por Hilda, quien siempre me había tratado con tanto cariño y había sido tan generosa conmigo".

Isabel Preysler y Carlos Falcó, con su hija Tamara Gtres

9. "Para poder estar más tiempo conmigo, Miguel se inventó que le gustaba jugar al pádel, deporte que yo practicaba muchísimo".

10. "Como pareja, Miguel y yo nos enfrentamos con un problema serio: sus celos. En una ocasión le rogué que acudiera al psiquiatra para solucionarlo. El no creía en este tipo de terapias, pero consintió que le pidiera hora. Solo asistió a una sesión".

11. "Conviví con él (Mario Vargas Llosa) casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja".

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa Gtres

12. "Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado".

13. "El Nobel, como muchos de nuestros, amigos le llamaban, disfrutó encantado de todas las comodidades de la casa".

14. "Que el lector saque sus propias conclusiones… Sobre la carta que yo le escribí, no voy a hacer ningún comentario. Creo que explica, sin dejar ninguna duda al respecto, los motivos de nuestra ruptura (La carta a la que se refiere se la entregó en mano Rafael, su chófer y persona de toda su confianza, en la puerta de su piso de la calle Flora)".

15. "Se la mandé la mañana del lunes 12 de diciembre de 2022, tras una escena de celos infundados, después de pasar varios días sin saber nada de él".

16."El día que mis hijos se fueron asumí, mientras se me desgarraba el alma, que sería por mucho tiempo, pero jamás creí que iba a ser para siempre".

Isabel Preysler y su hijo Julio José Iglesias Gtres

17. "Pocas veces en mi vida he llorado tanto como cuando dejé a Julio y a Enrique en el aeropuerto de Barajas para que se embarcasen rumbo a una nueva vida en Miami lejos de mí. Ese día fue el día más triste de mi vida".

18. "Su matrimonio apenas duró un año y medio en buena parte por culpa de los problemas de Ricardo con las drogas" (sobre el matrimonio de Chábeli y Ricardo Bofill).

19. "El nacimiento de Tamara fue un parto natural largo y difícil. El doctor Eduardo García del Real me tuvo que anestesiar. Tarde mucho tiempo en despertarme".

Isabel Preysler y Tamara Falcó en una imagen de archivo Gtres

20. "Muchos me han dibujado como una Cenicienta que vino a España sin nada en busca de un futuro más próspero. Se equivocan".

21. "Cuando se me desmoronó la nariz entera todo quisieron salir corriendo de allí porque no sabían qué hacer".

22. "Tengo la nariz tan destrozada y estoy tan cansada de médicos y operaciones que ya me da igual todo".

23. "Mi primer lifting me lo hizo en California el doctor Steven Hoefflin a los 50 años".

24. "Siempre me ha sorprendido porque ni me considero elegante ni tengo la costumbre de seguir la moda".

25. "A mis años, la verdad, lo que me gustaría es taparlo casi todo".