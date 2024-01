Todas tenemos en nuestro armario los vaqueros de madre de Sara Carbonero para llevar con botas UGG y jersey gordito este invierno

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer y su estilismo es todo lo que queremos lleva el día de Reyes Magos o para ir a la cabalgata. Sara Carbonero acaba de recuperar su estilo más boho. Si para terminar el año nos sorprendió a todos, incluido a Iker Casillas, con su estilo más rompedor y sexy, ahora ha vuelto a recuperar sus looks más boho y slow que tanto le gustan. Para empezar 2024, Sara Carbonero nos ha dejado este outfit con jersey estampado y su complemento fetiche, el sombrero, ahora lo hace con el look más cómodo y acogedor con vaqueros de madre. Todo el mundo habla de los vaqueros de madre de Sara Carbonero. Y sí, querida lectora, una vez más, la periodista ha vuelto a crear la necesidad de ir ahora mismo de compras a por unos vaqueros como estos. Sara Carbonero está disfrutando de la temporada navideña con looks casuales y calentitos y que todos sus seguidores sienten el deseo de copiar. Pues bien, solo necesitas hacerte con un jersey trenzado en color blanco y asegurarte de dar con el par de vaqueros de madre más estilosos y favorecedores. Porque, aunque muchas veces no sea fácil dar con el perfecto, cuando lo encuentras no te puedes separar de él.

Y esta vez lo ha hecho con un 'total look' de Falconeri de esos que no puede ser más invierno. Porque como nos dijo la propia Sara Carbonero en la entrevista con Lifestyle de La Razón, ella no es nada de seguir modas y siempre apuesta por básicos en su armario. Pero sin duda, lo que más nos ha gustado de este estilismo de Sara Carbonero, es el cárdigan blanco combinado con un jersey en el mismo tono y jeans anchos.

Un jersey y chaqueta de cashmere que pertenece a la colección otoño-invierno 2023 de Sara Carbonero para la firma italiana Falconeri y ella lo ha combinado con un vaquero de tiro alto de esos que le encantan que llevemos a nuestras madres.