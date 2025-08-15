Patricia Field, estilista de 'Sexo en Nueva York': “Una falda vintage de cinco dólares puede ser más icónica que un vestido de pasarela”

En 1998, cuando se estrenó Sexo en Nueva York en la televisión estadounidense, pocas personas imaginaban que un personaje como Carrie Bradshaw -una escritora con poco dinero pero mucho estilo y personalidad- terminaría influenciando el modo en que toda una generación entendía el estilo. La serie hablaba de sexo, amistad, éxito profesional y desengaños amorosos, pero también hablaba de ropa como herramienta de expresión, y lo hacía con una libertad visual que no tenía precedentes.

Detrás de ese universo había una mente brillante: Patricia Field, la estilista que transformó el vestuario en un lenguaje narrativo por derecho propio. Junto a diseñadores de vestuario como Rebecca Weinberg, Eric Daman, y más tarde Molly Rogers y Danny Santiago, Field tejió (literalmente) una identidad visual para Carrie y sus amigas, combinando prendas de alta costura con hallazgos vintage, piezas de mercadillos, creaciones locales y grandes marcas internacionales. La moda dejó de ser fondo para convertirse en parte activa del guion.

El armario más influyente de la televisión

El fenómeno fue tal que muchos looks que en su momento parecían arriesgados -sandalias con calcetines, corsés sobre camisetas, faldas de tul en plena calle- hoy son considerados visionarios. Carrie no se vestía para gustar a nadie, sino para contar quién era en ese momento. Su estilo era excesivo, caprichoso, emocional. Podía combinar un bolso de Dior con un vestido de rebajas y salir con convicción a las calles de Manhattan.

El impacto se extendió más allá de la pantalla. Marcas como Manolo Blahnik, entonces poco conocidas para el público general, se convirtieron en objeto de deseo gracias a su aparición en la serie. Las menciones a firmas como Fendi, Prada o Galliano no eran decorativas: formaban parte de la narrativa y del imaginario aspiracional de toda una época.

Incluso en And Just Like That, el revival de HBO Max ambientado en 2025, el vestuario continúa siendo esencial. Aunque Patricia Field no regresó como directora de vestuario, el relevo fue tomado por profesionales que trabajaron a su lado y mantuvieron viva la esencia de Carrie.

15 looks inolvidables de Carrie Bradshaw

1. La falda de tul de cinco dólares

El look que abrió la serie -una falda de tul rescatada por uno de los diseñadores en una caja de rebajas- se convirtió en símbolo de toda una era. Combinada con una camiseta básica y sandalias de Jimmy Choo, ese estilismo sigue siendo uno de los más reconocibles de la televisión.

2. El minivestido gris

Aparece en la segunda temporada y es uno de los más buscados en internet. Se trata de un vestido tipo camiseta de James Perse, que Carrie luce con sandalias Manolo Blahnik, gafas Ray-Ban y un bolso vintage de Gucci de los años 70.

3. El bolso de cinturón de Gucci

Un accesorio que, lejos de ser pasajero, acompañó a Carrie en varias temporadas y volvió a aparecer en And Just Like That. Una de las combinaciones más memorables lo incluye con un crop top y falda de rayas de Prada, junto a unos Manolos beige. Un look cómodo pero impecable, que demuestra cómo incluso las prendas más funcionales, pueden volverse objetos de deseo cuando las lleva ella.

4. El traje de rayas diplomáticas

Diseñado por el español Miguel Adrover para su colección primavera-verano 2001. Carrie lo lleva con unos Manolos blancos y su inseparable gorra marrón.

5. El abrigo de pelo

Firmado por Eléqante, aparece en varias temporadas por su diseño convertible: puede usarse largo o corto.

6. El vestido floral (y el chapuzón con Big)

En la temporada 3, Carrie se reencuentra con Mr. Big vestida con un vaporoso diseño de Richard Tyler, que termina empapado tras una caída al lago en Central Park. Lo combina con bolso rosa de Dior y mules de Catalano.

7. El vestido de la despedida

Cuando se entera del compromiso de Big con Natasha, Carrie aparece en la fiesta con un slip dress blanco de Dior (colección primavera/verano 1999), los mules de Catalano y un bolso de Fendi.

8. El vestido de novia de Vivienne Westwood

Aunque no forma parte de la serie, el vestido de Vivienne Westwood en la película Sex and the City es uno de los más icónicos. Carrie lo rescata años después para asistir a la Met Gala en And Just Like That.

9. El traje blanco de Ralph Lauren

Otro momento inolvidable del film: un traje blanco de Ralph Lauren con camisa a rayas rojas y blancas, zapatos de Jimmy Choo y clutch de Judith Leiber.

10. El bolso Saddle de Dior

En el episodio en que Carrie conoce por primera vez a Aidan, lleva un conjunto que, a primera vista, parece sencillo: pantalones rosas de Tuleh, una camiseta blanca básica y una gran flor morada como broche. Pero la joya del look es su bolso Saddle de Dior, diseñado por John Galliano, que marcaría un antes y un después en la historia de los it-bags. Una pieza que, como tantas otras del universo SATC, volvió años después al radar de la moda gracias a su legado en la serie.

11. El look del verano en los Hamptons

Carrie asiste a una fiesta campestre con top bandeau, falda de rayas y sombrero vaquero, justo en el episodio donde ve a Big por primera vez con Natasha.

12. El vestido periódico de Dior

Diseñado por John Galliano para la colección otoño/invierno 2000 de Dior, lo luce en la temporada 3 y luego lo vuelve a llevar en la segunda película. Uno de los looks más citados en la historia de la moda televisiva.

13. El conjunto de Simone Rocha

Ya en And Just Like That, Carrie reaparece con un vestido de la colección primavera/verano 2024 de Simone Rocha: teatral, romántico y perfectamente fiel a su espíritu excéntrico.

14. La falda vaquera de Margiela

En el segundo episodio de la última temporada, Carrie apuesta por una falda vaquera de Maison Margiela, combinada con Mary Janes blancas de la misma firma.

15. El vestido "Cenicienta" de Westwood

Un diseño de la colección primavera-verano 2011 de Vivienne Westwood, rescatado de la subasta del archivo personal de la diseñadora. Inspirado en un vestuario de ballet, Carrie lo luce en uno de los episodios de la tercera temporada de And Just Like That.