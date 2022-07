Paula Ordovás tiene el vestido de verano que vale tanto para una fiesta como para casarte

Cada vez es más común que se difumine la antes marcada línea entre lo que es un vestido propiamente de novia y un vestido de fiesta. Esto es algo que pasa por dos motivos. Primero porque son cada vez más las novias que eligen para su gran día un vestido cómodo y más barato de lo que podría costar un diseño hecho a medida. Si no para la ceremonia al menos para la fiesta posterior. Y segundo porque también son cada vez más las mujeres que no quieren esperar a pasar por el altar para lucir un maravilloso vestido blanco y largo. O quizás incluso que aunque ya hayan tenido la oportunidad de lucirlo quieren volver a hacerlo.

Este es el caso de Paula Ordovás, que si bien la vimos hace años lucir un espectacular diseño de Lorenzo Caprile hecho a medida para su boda, -el mismo diseñador que vistió hace bien poco a otra influencer para su gran día, en este caso a Marta Lozano- sigue apostando por los trajes de corte nupcial en muchas de sus apariciones públicas. Y no nos referimos solo a las alfombras rojas, si no también a su día a día. Pero especialmente cuando Paula aprovecha el verano para escaparse de vacaciones a algún destino idílico, donde luce los que son sin duda sus mejores looks.

Vestido largo con detalle de abertura y cola, de Shona Joy

El último vestido satinado de corte nupcial al que nos referimos es un diseño de la firma australiana Shona Joy (una firma muy a tener en cuenta para invitadas) que Paula luce con unos sencillos pendientes maxi tipo botón y pelo recogido, para dejarle todo el protagonismo posible al fantástico y favorecedor diseño.