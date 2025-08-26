El look de aeropuerto fashionista sí existe y así lo acaba de demostrar Eva Longoria con la firma que adoran las famosas

El look de aeropuerto perfecto sí existe y se lo hemos visto a Eva Longoria. Sí, querida lectora, aunque sea una misión casi imposible, ir cómoda y moderna dentro de un avión se puede conseguir con éxito y no encontramos mejor momento que este para demostrarlo. Sabemos que todavía hace bochorno o altas temperaturas, pero lo cierto es que cuando viajamos en transporte siempre sentimos la necesidad de llevarnos el típico jersey de punto fino o la sudadera de confianza para no resfriarnos por el aire acondicionado. Por lo que, nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en cazar a tiempo este nuevo estilismo de la actriz.

Seamos sinceras, siempre hemos estado buscando el típico chandal gris que llevan las insiders o vemos en la red social Pinterest. Y si no dábamos con él, llevábamos el de nuestra pareja. Y tenemos la buena noticia de comunicar que hemos encontrado el modelo idóneo en una de las firmas estadounidenses más solicitadas del momento (y de la que también es fan Georgina Rodríguez, entre otras celebridades). Se trata de Alo, o también conocida como Alo Yoga, fundada en el 2007 con el objetivo de lanzar ropa deportiva premium inspirada en el athleisure (una fusión entre los materiales perfectos para hacer yoga y una estética urbana). Esta vez, hemos visto a Eva Longoria llegar al aeropuerto con su hijo para grabar The Last Summer. Y, como decíamos, no ha podido hacer una aparición más estelar que con este conjunto jogging que todas las editoras de moda van a copiar en un chasquido de dedos.

El chándal gris de Eva Longoria perfecto para viajar

Solamente nos ha hecho falta ver el look de aeropuerto de Eva Longoria para saber que lo necesitamos para utilizar 24/7. Y, sobre todo, los suertudos que todavía tienen un viaje organizado para disfrutar. Hablamos de una sudadera básica en un tono gris claro de cuello redondo y mangas largas con el nombre de la firma en negro en la zona superior izquierda, una prenda que va a juego con los pantalones de pernera ancha, como hemos podido ver en la fotografía. No podemos observar el calzado de la celebridad, pero sentaría fenomenal con unas zapatillas deportivas en el mismo tono, creando un estilismo totalmente monocromático, o bien, apostar por unas en marrón, como bien indican las tendencias de otoño 2025.

Eva Longoria con look de aeropuerto. Gtres

Alo, la firma de ropa deportiva favorita de las famosas

Son muchas las famosas que han caído rendidas a esta firma estadounidense. Cabe destacar que la mayoría de ellas no utilizan sus prendas de vestir único y exclusivamente para practicar deporte, sino como un fondo de armario más para el día a día. Es decir, para cualquier plan, quehaceres o momentos, sacando partido a su máxima versatilidad. Las combinan creando looks totalmente sport, como acaba de hacer Eva Longoria, o también, junto con otros ítems más casuales como vaqueros rectos, faldas o tops básicos. Entre las amantes de Alo, encontramos al clan Kardashian-Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez o Blake Lively, entre otras personalidades.

Se trata de una de las marcas que más están triunfando en el panorama actual a nivel internacional. Eva Longoria lo tiene claro y así lo ha defendido en un estilismo para viajar de lo más fashionista.