El look elegante de Manuela Villena que copiarán todas las invitadas 40+ esta Navidad: pantalones de efecto satinado y gabardina original

Manuela Villena acaba de descubrirnos cuál es el look perfecto de invitada 40+ de esta Navidad. La celebridad ha seguido los pasos de María José Suárez o Lourdes Montes y también ha asistido a la presentación de la nueva colección de Antonio García en Sevilla. No nos extraña, puesto que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se considera una gran amante de las marcas de moda andaluzas, como también lo es de Vogana (o, entre otras). Eso sí, también se ha desvinculado de la opción de los vestidos de invitada para convertirse en una de las mas creativas del acontecimiento, que no solamente nos servirá a modo de inspiración para estas fiestas, sino que también para ir a trabajar con mucho estilo. Si María José Suárez ha deslumbrado con un total look en blanco o Lourdes Montes con el abrigo midi más sofisticado, Manuela Villena nos ha deleitado con una combinación de prendas básicas, pero distintivas gracias tanto a la tonalidad como a la textura que protagonizan.

No cabe duda de que Manuela Villena es una de las mujeres más referentes en el campo de la moda y las tendencias. Y esta vez ha vuelto a crear la necesidad de replicar su estilismo. Se trata de una camisa clásica en azul que ha elevado con unos pantalones de vestir de talle alto en lima de efecto satinado de lo más favorecedor. Asimismo, lo ha acompañado de una espectacular gabardina del mismo efecto en marino con un sinfín de detalles que consiguen hacer de este diseño exclusivo. En cuanto a los complementos, no se ha olvidado de los zapatos de tacón a tono y el bolso de mano a modo de clutch. Podemos confirmar que Manuela Villena se ha convertido en una de las celebridades más elegantes, así como sofisticadas de este evento. Ha demostrado una reinterpretación de la clásica combinación de camisa con pantalones de vestir muy cómoda para pasar esta Navidad en familia o amigos. Asimismo, no se trata de un look únicamente destinado a esta ocasión, puesto que nos brinda versatilidad para también ser la compañera de trabajo más moderna y referente en el campo de la moda.

Manuela Villena con look elegante. Gtres

Manuela Villena ha vuelto a quitarnos las preocupaciones de más con el objetivo de salvarnos el look de Navidad. Nos ha convencido de que nos olvidaremos de los vestidos glamurosos para confiar en las propuestas estilísticas más distintivas y con mucha personalidad para convertirnos en las invitadas con mejor estilo.