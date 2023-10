El look de jefaza de María Pombo es de altura gracias a los pantalones Macarena de Name the Brand

De todos los pantalones de otoño, nosotras nos acabamos de enamorar de estos que María Pombo lleva como toda una jefaza a su vuelta a Madrid después de unos días intensos de viaje. Primero en Partís junto a Hailey Bieber y después en el Festival de Cine de San Sebastián, pero María Pombo ya está de vuelta en Madrid con sus pequeños, y después de celebrara ayer el cumpleaños del hijo mayor de María Fernández-Rubíes, hoy ha tenido otra cita muy especial para otra prueba del vestido de novia de su hermana Marta Pombo. Una boda para la que ya no queda nada, porque la influencer se casa el próximo 21 de octubre, justo el día después de los Premios Princesa de Asturias. Un vestido que Marta Pombo ya ha anunciado que se lo está haciendo Jorge Redondo, o lo que es lo mismo, las expectativas están muy altas para que sea todo un vestido de ensueño, como todos los que hacen en Redondo Brand. Pero volviendo al look de jefaza de María Pombo, nos ha chivado que sus pantalones son de Name the Brand, y nosotras los necesitamos ya para todos nuestros looks de oficina en octubre.

Unos pantalones que hacen tipazo y son de lo más elegantes simplemente con una camiseta negra de tirantes y un cinturón a todo como los ha llevado María Pombo. Porque tienen todo lo que se le puede pedir a un pantalón para que siente bien; de tiro alto, con pinzas y pernera ancha. Una maravilla hecha pantalón de esos que se van a convertir en un fondo de armario para toda la vida. Y claro ejemplo de ello es el estilismo que se ha marcado la influencer para empezar la semana.

María Pombo con pantalón de traje. @mariapombo

Pantalón Macarena, de Name the Brand (89 euros)

Un pantalón de traje que María Pombo ha combinado con todo el estilo, y de la forma más simple, con una camiseta negra. O lo que es lo mismo, este es el uniforme perfecto para ir a la oficina en otoño.