Mar Flores confirma que el caftán largo es la prenda estrella del verano para ir cómoda y elegante a la playa a partir de los 50

Aunque el verano está llegando a su fin, Mar Flores sigue aprovechando sus últimos coletazos. En pleno mes de agosto, cuando muchos ya están pensando en la vuelta a la rutina, la modelo y empresaria española ha decidido estirar al máximo sus vacaciones con un viaje de ensueño por la Costa Esmeralda. A sus 55 años, Mar nos ha vuelto a dar una clase magistral de elegancia y sofisticación, confirmando que el caftán largo es la prenda estrella para ir cómoda y chic a la playa, especialmente para aquellas que han superado la barrera de los 50.

No es la primera vez que Mar Flores nos sorprende con su impecable gusto por la moda, pero en esta ocasión, su elección no podría haber sido más acertada. A bordo de un yate de lujo, la empresaria ha lucido un caftán de seda firmado por Emilio Pucci, una prenda que, con su vibrante estampado y su caída fluida, parece estar hecha a medida para las aguas cristalinas de la Costa Esmeralda. Este caftán no solo destaca por su diseño colorido y atrevido, sino que también es un claro ejemplo de cómo una pieza puede transformar por completo un look, manteniendo siempre la comodidad como prioridad.

Caftán largo estampado de seda Emilio Pucci

El caftán largo de Emilio Pucci que ha elegido la madrileña es un verdadero espectáculo visual. Con una mezcla de verdes, lilas y azules que evocan los paisajes mediterráneos, esta prenda encapsula a la perfección el espíritu del verano. Su diseño holgado y ligero es ideal para disfrutar de un día bajo el sol sin perder ni un ápice de estilo. Este caftán no es solo una prenda más en la maleta de Mar Flores, sino una auténtica declaración de estilo. A sus 55 años, la modelo demuestra que es posible estar a la última sin renunciar al confort, una lección de moda que muchas agradecerán. Y es que durante todo el verano hemos estado viendo a nuestras celebrities favoritas disfrutar de la playa con caftanes en todas sus versiones, confirmando que es la prenda ideal para todas las mujeres que buscan una prenda versátil, que cubra sin ocultar y que envuelva la silueta sin oprimir. Perfecto para una tarde de relax en la cubierta de un yate o para un paseo al atardecer por la orilla del mar.

Así que, aunque estemos a finales de agosto, nunca es tarde para tomar nota de las lecciones de estilo que nos deja Mar Flores. El caftán largo es, sin duda, la prenda imprescindible que debería estar en todas nuestras maletas (tengas 50 o no) para disfrutar de las últimas escapadas del verano. Porque, como bien nos demuestra ella, la moda a partir de los 50 es cuestión de actitud, y el caftán es la prenda perfecta para vivir el verano con total elegancia y comodidad.