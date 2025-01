El abrigo de pelo granate de Mango que María Pombo llevó de boda y ahora por las calles de Madrid

María Pombo llevó en noviembre el abrigo de invitada que todas querrán durante los próximos meses. El más tendencia, el más calentito, el más suave y el más fácil de reutilizar en otras ocasiones. Lo estrenó en la boda de sus amigos Paula Cristóbal y Gonzalo Tamames (Ters), en Madrid, y ahora lo lleva de nueva con looks más casuals. Porque este abrigo de pelo de Mango tiene todas las tendencias del momento: de pelo y burdeos. Con el frío de los últimos días es ver una prenda de abrigo y enamorarnos de ella de inmediato, y eso es justo lo que nos ha pasado al ver a María Pombo con un abrigo de pelo burdeos.

María Pombo os vuelve a demostrar que dominar el arte del estilo no es cuestión de azar, sino de un gusto exquisito y un ojo entrenado para detectar las piezas clave de cada temporada. En esta ocasión, su abrigo corto de pelo en tono burdeos no solo es perfecto para combatir las bajas temperaturas, sino que también confirma por qué los abrigos de pelo están en la cima de los imprescindibles del invierno. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir.

El abrigo de María Pombo. @mariapombo

El burdeos, que ya se consolidó como uno de los colores estrella de 2024, promete seguir dominando los armarios de las más fashionistas en 2025, rivalizando directamente con el color Pantone del año, el mocha mousse. Y aunque este último, un marrón suave y cremoso, tiene todas las papeletas para ser un básico indiscutible en nuestros armarios en los próximos 12 meses, el burdeos tiene ese je ne sais quoi que lo hace irresistible, especialmente en abrigos, donde la textura y el color se convierten en protagonistas absolutos.