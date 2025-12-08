María Pombo presume de estilo ‘rural chic’ premamá en su escapada de puente al campo: el look cómodo que todas las futuras mamás quieren copiar

María Pombo ha vuelto a demostrar que la moda premamá no es sinónimo de renunciar al estilo. En pleno puente de la Inmaculada y a solo unas semanas (o días) de dar la bienvenida a su tercera hija, Mariana, la empresaria ha compartido en Instagram un look rural que ya es inspiración total para futuras mamás. Alejada del ritmo frenético de la ciudad, María ha disfrutado de una jornada en la naturaleza, donde su estilismo se convierte en el equilibrio perfecto entre comodidad, calidez y tendencia.

El protagonista de su look es un gorro de pelo efecto ‘oso’ en tono chocolate, voluminoso y muy invernal, que no solo protege del frío, sino que añade ese toque sofisticado que tanto caracteriza a la influencer. Lo combina con un jersey oversize azul marino estilo collegiate, una de las tendencias más virales del otoño-invierno. Este tipo de patrón amplio, suave y sin estructuras rígidas es ideal para el último tramo del embarazo, ya que acompaña el volumen de la tripa sin marcar y permite total libertad de movimiento.

En la parte inferior, María apuesta por unos vaqueros rectos premamá de efecto relajado, perfectos para caminar por senderos y terrenos irregulares. Los combina con botines planos, una decisión tan práctica como elegante para una embarazada en sus últimas semanas. El conjunto funciona porque respira armonía: tonos neutros, prendas gustosas y un punto sporty que potencia la sensación de bienestar.

Un look de puente con mensaje premamá: comodidad real en su recta final de embarazo

Las imágenes hablan por sí solas: María Pombo aparece rodeada de pinos, con un sendero iluminado por la luz fría del invierno y ese gesto de calma que acompaña a las últimas semanas de gestación. Su rostro apenas maquillado, con las mejillas sonrosadas por el frío, transmite naturalidad, bienestar y una conexión muy bonita con esta etapa final antes del nacimiento de Mariana.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

La influencer ha sabido adaptar su estilo a este momento vital sin perder su esencia. Sus looks premamá siempre apuestan por el confort, pero sin renunciar a ese punto aspiracional que sus seguidores esperan de ella. Este outfit es la prueba perfecta de cómo la moda puede acompañar —y no obstaculizar— al cuerpo durante el embarazo.

El look rural premamá que resume el invierno: cálido, suave y muy fácil de copiar

El gorro de pelo, la paleta en tonos chocolate y azul marino, las prendas amplias y la ausencia de artificios resumen a la perfección la tendencia “comfy winter” que está arrasando en redes. La clave está en apostar por piezas que abriguen, sienten bien y permitan disfrutar de planes tranquilos, como una escapada al campo o un paseo rural, incluso estando a punto de dar a luz.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

María Pombo vuelve a convertir una escena cotidiana en inspiración para miles de mujeres. Y lo hace mostrando algo esencial: que la moda premamá puede ser estilosa, práctica y profundamente personal.