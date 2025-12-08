Nuria Roca estrena la blazer navideña de 440 euros que transforma cualquier look en un estilismo de fiesta

Nuria Roca ha compartido uno de los looks más inspiradores de la temporada y lo ha hecho apostando por una prenda que resume lo que muchas buscamos en diciembre: elegancia, brillo sutil y un toque festivo sin excesos. Su elección, una blazer negra con tachuelas doradas valorada en 440 euros, se ha convertido en la protagonista absoluta de su estilismo y en una de las piezas más deseadas para estas fechas.

El diseño es obra de The Extreme Collection, firma española conocida por sus chaquetas artesanales y su atención extrema al detalle. Su patrón entallado, su corte impecable y la aplicación de tachuelas la convierten en un auténtico objeto de deseo. Un modelo muy en la línea estilosa de Mar Roig, perfecto para quienes buscan sofisticación con personalidad.

Por qué esta blazer es perfecta para Navidad

La blazer, llamada Tachas Azabache Rock Star, está confeccionada en tejido premium crepé y terminada a mano en España. Su estética combina rebeldía y elegancia, lo que la convierte en una alternativa ideal a los vestidos metalizados o a los clásicos total black que solemos ver en diciembre.

Blazer. The Extreme Collection

El diseño destaca por su tachonado dorado que recorre solapas, hombros, bolsillos y bajo, creando un contraste luminoso y muy festivo. A ello se suman los botones dorados opacos con logotipo en relieve, un detalle lujoso que aporta aún más carácter navideño. Incluso el interior presume de exclusividad gracias a su forro elaborado con fibras recicladas e impreso en dorado.

Aunque se trate de una prenda premium, Nuria Roca demuestra que su versatilidad es absoluta: la combina con vaqueros oscuros rectos y un top básico negro, logrando un perfecto equilibrio entre comodidad y elegancia. El resultado es un look que todas podemos recrear y que funciona para cenas navideñas, reuniones familiares o comidas de empresa.

El look de Nuria Roca. @nuriarocagranell

Cómo combinar una blazer joya estas fiestas

Las blazers tachonadas se han convertido en un imprescindible de la temporada. No solo elevan cualquier look, sino que permiten crear estilismos sofisticados sin necesidad de recurrir a prendas excesivamente llamativas. Este tipo de piezas encajan con:

Pantalones negros de vestir

Faldas midi satinadas

Vaqueros oscuros, como los que lleva Nuria

Vestidos básicos

Botines de tacón o salones clásicos

El objetivo es dejar que la chaqueta sea la protagonista, permitiendo que su brillo y estructura construyan el look casi por sí solos.

La tendencia que dominará diciembre

Con este outfit, Nuria Roca confirma una tendencia clara: las blazers joya serán las grandes reinas de la Navidad 2025. Prendas de inversión, muy cuidadas y capaces de convertir un outfit sencillo en un estilismo rotundo. Y si además están firmadas por una marca española con diseño artesanal, el éxito está asegurado.