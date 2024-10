De la tiara de perlas con mensaje a un vestido customizado: el look de Mary de Dinamarca para su primera cena de gala como reina

Lo estábamos esperando, y aquí está. Mary de Dinamarca no ha dejado a nadie indiferente en su primera cena de gala como reina con un espectacular vestido personalizado de volantes y una exquisita tiara de perlas. Los reyes de Dinamarca han presidido su primera cena de Estado desde la proclamación de Federico X el pasado mes de enero. El palacio de Christiansborg, en Copenhague, se ha engalanado para ser el escenario de este banquete ofrecido en honor a la presidenta de Islandia. Y como esperábamos, Mary de Dinamarca no ha decepcionado con el look elegido para esta noche tan especial.

Y es que Mary de Dinamarca es experta en lucir vestidos reciclados y customizados, y lo ha vuelto a hacer luciendo partes de diseños que ya había lucido anteriormente para hacer uno nuevo. El cuerpo del vestido en azul, y con lentejuelas, pertenece al diseñador danés Jesper Høvring, mientras que la falda del mismo es una falda de Oscar de la Renta, que llevó por primera vez en 2005, por lo que tiene casi 20 años.

Pero si hay algo que nos ha encantado, es la tiara que ha elegido con mensaje y que ha lucido por primera vez el collar de chatones con 31 diamantes de la familia real danesa.

Una tiara que pertenece al conjunto de Perlepoire que la reina Margarita legó a su nuera una vez que su hijo llegó al trono. Era una de sus favoritas y la lució en muchos de sus retratos oficiales y también en la última recepción de Año Nuevo que presidió. Se trata Mary de la tiara Pearl Poiré, una pieza que únicamente pueden lucir las reinas de Dinamarca y que fue creado a principios del siglo XIX para la princesa Luisa de Prusia. Una diadema formada por 18 perlas de gran tamaño en forma de pera con arcadas de diamantes.