Sassa de Osma es la invitada más elegante del fin de semana con tocado y vestido marrón chocolate

Este fin de semana ha vuelto a estar marcado por enlaces matrimoniales, de algunos como el de Stella Banderas y Alex Gruszynski no hemos podido ver mucho ni del vestido de la novia ni de los invitados, pero de otros como el de Blanca Llandres y Alberto Herrera, la madrina de la boda, Mariló Montero, se coronó sin duda alguna como la más estilosa de la jornada.

Un día antes, en la ciudad de Córdoba tuvo lugar otro evento nupcial de mucha alcurnia, el de María Luisa Arrospide y Hugo Hernández-Mancha, donde además de quedarnos ensimismados con el original vestido de la novia hubo una invitada que resaltó por encima del resto, sí, Sassa de Osma, lo ha vuelto a hacer y se ha convertido en la invitada más elegante del finde semana (hasta que tengamos pruebas de la mediática boda celebrada en Valladolid).

El marrón como aliado de invitada otoñal

Hace unos días te contábamos cuáles eran algunas de las tendencias que las invitadas más sofisticadas estaban llevando e iban a dar mucho de que hablar en los meses de otoño, entre ellas estaba el color marrón, y la elección de Sassa no hace más que confirmar nuestras sospechas, el marrón además de ser el color favorito de las que mejor visten para looks de diario, también ha encontrado su sitio en estilismos más elegantes en clave invitada.

Horas antes de la boda, Sassa compartía en sus redes sociales tres opciones de vestido diferentes de las que saldría el elegido para la ocasión, el ganador fue este espectacular diseño de corte midi que como era de esperar la elevó al podio de las mejores vestidas, una vez más.

El look de invitada perfecta de Sassa de Osma al detalle

El modelo elegido es el vestido Camelia, una creación de su firma, Philippa 1970, confeccionada en un tejido marrón profundo con un bordado vertical de flores en lentejuelas rosadas y hojas verdes que aportan textura y luminosidad al conjunto. Con su silueta fluida, cuello redondo y mangas abullonadas tres cuartos, el diseño equilibra comodidad y sofisticación a la perfección. Un vestido de espíritu otoñal con un guiño retro que encaja de lleno en el universo estético de Sassa.

Vestido camelia. Philippa 1970

Para rematar el look, la empresaria y "royal" apostó por un tocado tipo diadema con plumas doradas, una elección tan arriesgada como acertada, que elevó el estilismo al terreno del lujo discreto. En cuanto a los complementos, pendientes dorados con piedras naturales y un bolso de mano en marrón con asa dorada completaron su propuesta, demostrando que la sobriedad sí puede ser sinónimo de impacto.

El look de Sassa de Osma. gtres

Una vez más, Sassa de Osma confirma por qué es la invitada de referencia para toda amante de la elegancia natural, esa que no necesita artificios para brillar.