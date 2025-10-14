Sassa de Osma encuentra el body más calentito y elegante del otoño (y cuesta 268 euros)

Sassa de Osma ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo en España. La empresaria y socialité compartía este fin de semana en su perfil de Instagram un look sencillo pero tremendamente sofisticado que confirma su habilidad para elevar cualquier básico. La prenda protagonista no es otra que un body de canalé de cashmere ultrafino de Falconeri, una pieza que promete convertirse en el gran must-have del armario otoñal.

De corte minimalista, tono marrón topo y tejido de lujo, este body es la definición perfecta de elegancia silenciosa. Aúna confort, diseño y versatilidad, tres cualidades que resumen a la perfección el estilo natural de Sassa. Con esta elección, la princesa de Hannover vuelve a recordarnos que la clave de un buen fondo de armario está en invertir en prendas de calidad que resistan el paso de las temporadas.

El diseño más versátil y favorecedor

El body de canalé de Cashmere Ultrafine destaca por su silueta entallada y su tejido fino pero cálido, ideal para los meses fríos. Su diseño reversible con doble escote —de pico por un lado y redondo por el otro— permite adaptarlo según la ocasión, logrando un resultado siempre impecable. El hombro regular aporta una estructura armoniosa, mientras que la pernera estándar y el ajuste ceñido realzan la figura sin renunciar a la comodidad.

Este tipo de prendas se han convertido en un básico de entretiempo para mujeres que buscan un equilibrio entre practicidad y sofisticación. Sassa de Osma lo combina con pantalones de pinzas y abrigo largo en tonos neutros, un look que encarna la elegancia effortless tan característica de su estilo. Pero también resulta perfecto para llevar con vaqueros y mocasines, o incluso con una falda midi y botas altas para un toque más femenino y chic.

Cashmere de lujo en versión contemporánea

Falconeri, la firma italiana especializada en prendas de punto y cashmere, ha elevado el concepto de los básicos con piezas de alta calidad que destacan por su suavidad y durabilidad. Este body, confeccionado en cashmere ultrafino de canalé, ofrece una textura cálida sin resultar pesada, convirtiéndose en el aliado perfecto para el otoño e invierno.

Body Cashmere. Falconeri

Su precio, 268 euros, refleja el valor de una prenda que no solo abriga, sino que estiliza y se adapta a cualquier ocasión. El marrón, además, es uno de los colores tendencia de la temporada y combina fácilmente con beige, negro o camel, logrando un efecto elegante y atemporal.

Un básico de lujo al estilo Sassa

El look de Sassa de Osma con este body de Falconeri es la prueba de que la elegancia está en los pequeños detalles: tejidos nobles, cortes limpios y una paleta cromática neutra. Una prenda que no sigue modas, sino que las trasciende, convirtiéndose en el perfecto comodín para quienes buscan invertir en piezas que realmente merecen la pena.