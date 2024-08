Rocío Osorno ha encontrado en Zara el pantalón pareo más elegante para las noches de fiesta en Tarifa con amigas

La primera vez que nos topamos con unos pantalones pareo ya se podía anticipar su potencial para convertirse en una prenda viral. Fue en el desfile de primavera-verano 2023 de Fendi, y no hay experta en moda que no lo haya añadido ya a su armario. Entre ellas, Rocío Osorno. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague ha dejado todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades y ahora tampoco los pareo.

También supieron verlo un puñado de diseñadores de marcas más asequibles, como Zara, quienes poco tiempo después lanzaron sus propias propuestas de pantalones pareo. A diferencia de lo que había sido común en años anteriores, y ahora Rocío Osorno ha hecho que nos enamoremos de estos de nueva colección de Zara. Unos pantalones pareo que la influencer sevillana ha estrenado para irse de fiesta con sus amigas a Tarifa, demostrando que también puede ser muy elegantes. Un diseño que ha combinado con un top de crochet y unas sandalias negras planas con detalles de piedras. Los pantalones anchos se han convertido en un indispensable en todos los armarios. Lo que comenzó siendo una fiebre de la generación Z ha acabado conquistando a todos los estilos y edades y, es que, sientan de maravilla como demuestra Rocío Osorno con este lookazo para salir de fiesta.

Rocío Osorno. @rocioosorno

Pantalón pareo de Zara, (39,95 euros)

Pantalón pareo. Zara

Un pantalón tipo pareo confeccionado en tejido fluido de tiro alto con cierre lateral con detalle de nudo que nos encanta como lo ha combinado Rocío Osorno en su look de fiesta en Tarifa.