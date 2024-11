Nuria Roca tiene el uniforme perfecto para ir a la oficina (con blazer, jersey y vaqueros) en los días más fríos de noviembre

Si eres de las que como nosotras, hoy está congelada delante del ordenador, este look de Nuria Roca va a ser tu uniforme favorito para ir a la oficina en los días más fríos del otoño. Un estilismo con prendas básicas que todas tenemos en el armario como los jeans y la blazer, o los que ella le ha añadido un jersey rojo para darle un punto más abrigado y de color. esta vez no podía ser menos y nos ha dejado un estilismo de esos que no falla en otoño, y más para empezar noviembre con unas temperaturas más bajas en Madrid que la pasada semana. Porque si algo nos gusta del estilo de la valenciana, es que siempre arriesga, juega y nunca es aburrida. Porque aunque las prendas de su outfit sean básicas y de fondo de armario como en esta ocasión, ella siempre le da el toque de color y más original.

Para un martes en familia después del fin de semana trabajando, Nuria Roca ha optado por un look de esos que nunca fallan en otoño, a base de capas con una blazer de rayas, jersey rojo de pico y vaqueros anchos. Porque es una forma muy sencilla de ir chic y a la vez cómoda con un estilismo que es muy fácil de copiar porque son prendas de fondo de armario que todas tenemos en nuestro armario. Y si no le queremos dar un toque tan de color como Nuria Roca, siempre podemos recurrir a la eterna camiseta blanca o a una burdeos tan tendencia.

Y aunque también regresan los pitillo, los vaqueros anchos seguirán pegando fuerte como ha demostrado Nuria Roca con este estilismo casual pero a la vez perfecto para empezar otoño. Pero, como en moda todo vuelve, era cuestión de tiempo que los pantalones vaqueros anchos y de tiro bajo, de estética baggy, también protagonizaran un sonado comeback y, según todo apunta 2024 es el año. Así lo predicen las pasarelas de firmas tan diferentes como Dior, Valentino, Gucci o Stella McCartney.