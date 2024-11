El look más sobrio en negro de Nuria Roca para su noche más difícil (y triste) en 'El Hormiguero'

La DANA que ha arrasado la Comunidad Valencia, así como otras Comunidades Autónomas, ha dejado imágenes impactantes y desoladoras. Los datos no son mejores: 155 muertos y subiendo. Una tremenda pérdida humana que nos tiene a todos con el corazón encogido y roto, y más a los valencianos como Nuria Roca y Pablo Motos que no han podido disimular su dolor esta noche en 'El Hormiguero'. Estamos acostumbrados a ver a Nuria Roca derrochar alegría, no solo en su forma de ser, también en sus looks a todo color que está noche se han convertido en un look negro que acompañaban sus lágrimas que casi no la dejaban hablar.

"¿Cómo estáis? Especialmente tú, Nuria, que eres de allí...", ha empezado, suavemente, Pablo Motos. "Yo no puedo hablar", ha dicho entonces Nuria con la voz rota y los ojos vidriosos. Juan del Val ha salido al paso para apoyar a su mujer y ha hablado en su lugar. "Cada vez que entro en casa, está llorando. Ella es de allí. Su familia está allí". Una Nuria Roca con camisa negra y pantalones negros, en un estilismo al que no nos tiene nada acostumbradas con sus looks a todo color, pero esta noche no podía ser otro el estilismos elegido para participar en esta tertulia de actualidad que ha tenido como tema principal, obviamente, la DANA en Valencia, tras la visita de Belén Esteban.

El color negro simboliza el respeto que se tenía por el difunto y sus familiares y el dolor por su pérdida. Esto se debe a que el color negro es la ausencia de luz. La costumbre de vestir de negro en los funerales tiene cientos de años de antigüedad. Por eso en casos como estos, y estando en luto oficial en España, es uno de los colores que vamos a ver más utilizar a los personajes públicos estos días. Porque la ropa habla, y también en estas ocasiones.