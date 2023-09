Unas botas súper altas, como las de Paula Echevarría, son todo lo que necesitamos para crear nuestros looks más cañeros

La diva de las divas de la televisión está de vuelta un sábado más. Paula Echevarría se ha pasado por Instagram para recordarnos que veamos Got Talent esta noche y, como no podía ser de otra forma, para enamorarnos con su estilismo. En esta ocasión y, aunque la artista lleva un look impecable, nosotras hemos sentido especial atracción por sus botas, un modelo de Luis Onofre que, lamentablemente, todavía no se encuentra en su web (pero estaremos súper pendientes para cuando lo haga). Paula Echevarría es experta en adelantarse a las tendencias y por eso ahora lo ha hecho a la de las botas híper altas que, junto a las biker, protagonizarán los estilismos más cañeros del otoño y el invierno. Estilismos tan especiales como el que el profesional Abraham Gutierrez ha creado para Paula Echevarría.

La artista ha combinado sus espectaculares botas con unmini vestido de color verde. Se trata de una prenda súper especial, de Alicia Rueda Atelier, que ha completado con joyitas de su colección con Agatha París (al igual que, estamos seguras, hará María Pombo esta noche en el Suvefest, con las de su cápsula cowboy con la firma de joyería) y con otras de Aluzina Joyas y Marina García Joyas. Un look ideal que Paula Echevarría ha rematado con un peinado de lo más juvenil, con su melena suelta y dos mini recogidos en forma de moño, que le daban al outfit un toque muy fresquito y un aire circense. Además, hemos encontrado en la firma Cuplé, unas botas súper cómodas con las que poder replicar el look de la artista, se trata de la bota mosquetera strech serpiente en gris, hechas completamente en textil y forradas en sintético.

Bota mosquetera strech serpiente en gris, de Cuplé (149€)

Bota mosquetera strech serpiente en gris Cuplé

Estamos demasiado impacientes de que llegue el próximo fin de semana para poder enamorarnos del próximo look de televisivo de Paula Echevarría, aunque estamos segura de que nos conquistará, durante la semana, con sus estilismos más casuales.