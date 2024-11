Paula Echevarría vuelve al trabajo con los pantalones de traje que son elegantes hasta con la camiseta básica de tirantes

La vuelta al trabajo para todo está siendo dura esta semana con la cabeza y el corazón puesto en Valencia, pero como puso Paula Echevarría, de "show must go on", y tristemente es la realidad. La actriz tuyo ayer un 'shooting' antes de irse de nuevo a Tenerife a seguir con el rodaje de su nueva serie. Pero antes de eso nos ha dejado claro que los pantalones de traje son elegantes hasta con una camiseta básica de tirantes de esas que todas tenemos en nuestro armario.

Llámalos pantalones sastre. Pantalones de traje. Pantalones de pinzas. Pantalones de vestir. O llámalos los pantalones más necesarios del armario que, además, llevan siendo tendencia varios años consecutivos y seguirán en lo más alto del podio, al menos, una temporada más. Y Paula Echevarría ya se ha unido a este tendencia para un día de sesión de fotos y los ha combinado con la camiseta negra más básica de tirantes que todas tenemos en nuestro armario. Las insiders danesas tienen la capacidad de vaticinar sin apenas margen de error las que serán las prendas más virales de los próximos meses. Por ello, cuando vemos algo repetirse hasta la saciedad en sus looks, como ha sucedido ahora con los pantalones sastre, sabemos que estamos ante un auténtico imprescindible, y ahora nos lo ha dejado claro Paula con su último look.

Paula Echevarría. @pau_eche

En este invierno 2024 donde reinan las texturas y los tejidos, los pantalones de cuero más atemporales y elegantes conviven armoniosamente con los cómodos joggers en sus versiones de punto, de borreguito y también con familiares cercanos como los pantalones de vinilo o los leggings de látex tal y como vaticinó Saint Laurent meses atrás, los pantalones sastre siempre serán los más elegantes como ha demostrado Paula Echevarría.