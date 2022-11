Pilar Rubio se suma a la tendencia (más arriesgada y sexy) del vestido red de brillos que enamora a las que más saben de moda

Si hay una tendencia que no dejamos de ver este otoño son los vestidos red de brillos, y Pilar Rubio nos lo acaba de demostrar en el ‘El Hormiguero’. Una tendencia de lo más arriesgada que encontramos en todas las tiendas low cost como Zara, Mango o Bershka y que nuestras celebrities e influencers favoritas ya han caído rendida a ella. Pero no solo ellas, también las chicas de Madrid que ya se arriesgan a llevarlo de fiesta. Pilar Rubio ha vuelto a ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos para contarnos cuáles son las últimas tendencias del programa. La colaborado ha ido con un vestido de rejilla, o de red, lo último en moda y para demostrarlo ha enseñado las fotos de algunas influencers: “Esta en todas partes, no hay nada que podamos hacer para evitar el vestido red”. Y ella se lo ha puesto con botines negros, blazer negra oversize y ropa interior de color negro. ¿Se puede estar más guapa y sexy? Ya os digo yo que no.

Hasta Camille Charrière, en su colección para Mango, ha sacado su versión del vestido de red. Está claro que va a ser uno de los vestidos estrellas de esta Navidad. Y si no, atentas. Pero muchas veces no hace falta irnos a colecciones especiales, si no que basta con buscar entre las novedades de algunas de nuestras tiendas favoritas para darnos cuenta como las propuestas se dirigen hacia la Navidad, la fiesta y el brillo irremediablemente. En Zara por ejemplo hemos encontrado desde lujosas capas de lentejuelas y tul, hasta el vestido que ya se ha hecho viral gracias como no a las influencers.

La última en lucir el diseño de pedrería y transparencias de Zara ha sido Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ con conjunto de lencería negro con braguitas altas. Aunque también lo podríamos llevar con ropa interior de color nude.