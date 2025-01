Pilar Rubio deja claro que este invierno 2025 vamos a volver a sacar las botas polaina del armario

Pilar Rubio ha vuelto a dar una lección de estilo, y más ahora que también es concursante de 'Maestros de la costura celebrity'. Y lo ha hecho con un look lo más rompedor con maxi gabardina denim con piel y las botas polaina que el invierno pasado no dejábamos de ver. O las amas o las odias, no hay termino medio. Estamos hablando de las botas polaina que llegaron a nuestra vida en otoño 2023 a todas las tiendas low cost para hacerle la competencia a las botas biker, y que ahora la madrileña ha rescatado del armario para marcarse este lookazo.

Las botas polaina reciben el nombre del mundo ecuestre, ya que es una bota alta con una separación que se utiliza para que los jinetes puedan moverse cómodamente sin entorpecer sus movimientos sobre el caballo. Pilar Rubio se ha decantado por un modelo de caña alta, con tacón ancho negras que destaca por ese extra de tela que crea un efecto pantalón que o lo amas o lo odias. Y ello lo ama como nosotras. Pero además de todo eso, a nosotras nos sirve de máxima inspiración con sus estilismos, como este para empezar el miércoles con las botas polaina de Zara que tenemos en el armario del año pasado.

Un diseño que pese a generar gran controversia en estos últimos meses, ya cuenta con el beneplácito de numerosas personalidades del mundo de la moda, como es el caso de Georgina Rodríguez que no ha dudado en combinar un look con pantalones vaqueros blancos con una de estas botas inspiradas en el mundo ecuestre que puedes encontrar en muchas tiendas 'low cost'.