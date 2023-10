¿Qué es el Bakuchiol? Todo lo que debes saber sobre la alternativa más natural y saludable al retinol

Aunque seguro que estás harta de escucharnos hablar del retinol y de todos sus beneficios, hoy venimos a contarte todo lo que debes saber del bakuchiol, su alternativa más natural y saludable (y, tristemente, desconocida) que nos ayuda a combatir las arrugas los signos del envejecimiento sin acusar la irritación, las rojeces y el escozor que puede provocarnos el retinol. Y es que, aunque es muy probable que ahora mismo esta palabra te esté sonando a chino, vete memorizándola y familiarizándote con ella porque, cuando menos te lo esperes, se convertirá en uno de los básicos de tu rutina facial. Este activo, de origen natural, se consigue mediante un proceso de extracción de la planta babchi o psoralea corylifolia y es perfecto para las pieles sensibles. Cuenta con un gran poder antioxidante y con una acción estimulante muy potente, que sintetiza elcolágenomejorando la firmeza y la elasticidad de la piel. Además, gracias a su acción correctora (y además de luchar contra las arrugas, como te comentábamos antes) unifica el tono y aporta luminosidad al rostro.

Aunque, obviamente, no vamos a desprestigiar ni al retinol, a sus beneficios ni a sus capacidades antiedad, avaladas científicamente, debemos tener en cuenta que el bakichiol es mucho más apropiado para las pieles más sensibles, con tendencia a la irritación y escasa tolerancia a los retinoides. No obstante, debemos saber que el retinol es más rápido y efectivo, ya que consigue penetrar en las capas más profundas de la dermis. Por otra parte y, aunque podemos compaginar el bakuchiol con otros ingredientes naturales como el retinol o el escualeno, no debemos utilizarlo con ácido glicólico, ya que sus efectos podrían mitigarse. En cuando a la forma de aplicación, debemos aplicarlos después del sérum, por las noches, ya que nuestra piel descansará más, sin la interacción de agentes externos, y este compuesto podrá actuar de forma mucho más efectiva. Te recomendamos algunos productos con bakuchiol para que puedas iniciarte en este tratamiento pero, no olvides consultar con un especialista si esta formulación es adecuada para tu piel.

¿Aún te quedan dudas sobre si vas a incorporar el bakuchiol a tu rutina de noche? Nosotras ya tenemos clarísimo que se convertirá en uno de los mejores aliados de nuestra rutina facial a partir de ahora porque, además, debemos ser mucho más cuidadosas con nuestro rostro, para protegerlo del frío y reparar los estragos que, aunque a simple vista no veamos, el verano ha causado en él.