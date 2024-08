María José Suárez tiene la falda de efecto cuero que las mujeres de casi 50 años llevarán a la oficina

María José Suárez se estrena como nueva colaboradora en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Los fieles seguidores del formato estaban deseando que llegara este lunes 26 de agosto para reencontrarse con la presentadora del programa tras sus merecidas vacaciones, así como ver el debut de la modelo en esta tercera temporada. Durante la emisión, María José Suárez se ha abierto junto con Sonsoles Ónega para conversar sobre cómo se encuentra tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, tras varias semanas de silencio. Además de ver a una María José Suárez de lo más empoderada y segura de sí misma, también ha evidenciado su buen gusto por la moda a través de un look que será perfecto para las mujeres de casi 50 años que pronto volverán a la rutina. Estamos hablando de una combinación clásica, pero que nunca pasa de moda y sienta bien a todo tipo de mujeres de todas las edades (y para casi todo tipo de ocasiones). Se trata de una camisa básica en blanco que protagoniza un tejido ligero (perfecto para el calor de Madrid), escote pronunciado y mangas francesas con fruncidos en los puños. La ha combinado con una prenda estrella que cualquier oficinista debe tener en su fondo de armario (y que ya puso de moda Aitana hace varios meses): falda midi de efecto cuero con abertura lateral. Lo cierto es que es una pieza que eleva cualquier look y hemos encontrado un modelo similar en H&M por menos de 30€.María José Suárez no ha dudado en dar el toque con las sandalias de tacón que más estilizan las piernas y simulan ser más largas, así como se ha dejado su corte de pelo clavicut con flequillo cortina suelto para hacer de esta estética un poco más desenfadada.

Hemos fichado varias tendencias durante la emisión de 'Y ahora Sonsoles'. De la misma manera que María José Suárez ha creado la necesidad de que nos hagamos con la falda de corte midi de efecto cuero para este otoño, el vestido impoluto y que más potencia el bronceado de Sonsoles Ónega también ha dado mucho de qué hablar. Se trata de un vestido midi ligero, con escote en V, fruncido en la zona del escote y abertura frontal que no ha pasado desapercibido. Lo que tenemos claro hasta ahora es que estaremos atentas a todas las vestimentas tanto de la presentadora como de las colaboradoras del programa para seguir informándonos sobre aquello que más veremos o no en la siguiente temporada.

María José Suárez en 'Y ahora Sonsoles'. @erikanavarlaz

Falda midi de efecto cuero, de H&M (30 euros)

Falda midi de efecto cuero. H&M

María José Suárez ha regresado a la televisión con uno de los looks más inspiradores para las mujeres de casi 50 años para volver a la oficina.