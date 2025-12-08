Moda
Los rombos están de moda: dónde comprarlos y cómo llevarlos
Además de los lunares o las rayas, será una de las tendencias de 2026 con la que jugaremos con sus texturas, siluetas y colores
Últimamente no hemos parado de hablar sobre los estampados más llevados de la temporada, como las rayas o los lunares. No obstante, a este pequeño grupo se le suma un nuevo integrante: los rombos. No es ninguna sorpresa, puesto que se trata de uno de los clásicos más clásicos que vuelve para ocupar un lugar en la moda. Con el regreso a los años 70 como establecen las tendencias de invierno, esta demanda ha venido acompañada de dicho print.
Los rombos los hemos visto siempre, desde en los looks de nuestros padres hasta en todas las películas donde siempre hay una fashion victim. Aunque nos recuerde a la estética más preppy, así como al estilo universitario, se han actualizado en este tiempo hasta protagonizar prendas de vestir o accesorios básicos que son un símbolo de atemporalidad. En estos momentos los vemos tanto en jerséis de punto como en faldas, cárdigans o bufandas.
Dónde comprar prendas de vestir con rombos
Como decíamos, el estampado de rombos es tan clásico que no tendríamos inicialmente problemas a la hora de añadir a nuestro armario. Pero, en ocasiones, cometemos el fallo de no acertar con la estética que más nos identifica o son demasiado estridentes. Sin embargo, las marcas de moda (como Zara, Mango o H&M) han lanzado diferentes colecciones donde encontramos varias propuestas, diseños o colores que dan la oportunidad de dar un giro de 180 grados a la pieza y llevarla a nuestro terreno.
Jersey de rombos, de Parfois (36 euros)
Chaqueta de rombos, de Parfois (46 euros)
Falda de rombos, de Parfois (30 euros)
Cárdigan de rombos, de Massimo Dutti (70 euros)
Polo de rombos, de Zara (36 euros)
Chaleco de rombos, de Mango (26 euros)
Cárdigan de rombos coloridos, de ese O ese (70 euros)
Bufanda de rombos, de H&M (20 euros)
Cómo combinarlos este invierno
Una vez tenemos las prendas de vestir o accesorios favoritos, toca el turno de saber sacarles partido a la perfección. Tenemos diferentes alternativas que nos harán sacar partido a nuestras compras, ya sea de manera más llamativa o discreta a través de una única prenda o un total look. A continuación, resumimos cómo combinar el estampado de rombos este invierno:
- Jersey de rombos + vaqueros anchos + mocasines. Una combinación perfecta para el día a día con prendas de vestir casuales, cómodas y con capacidad de combinación absoluta.
- Jersey de rombos + bermudas largas + botas de tacón. Una idea de lo más elegante y sensata para ir a la oficina de lunes a viernes. Además de otorgarnos una totalidad absoluta de movimiento, tiene un aire elegante perfecto para las oficinistas.
- Total look monocromático + bufanda de rombos. ¿Cómo conseguir que el accesorio sea el gran protagonista? Es fácil. Reúne todas las piezas de un mismo color, así como que tengan una armonía entre ellas, para sumar una bufanda de rombos, por ejemplo, y que sea la joya de la corona del estilismo.
- Conjunto de cárdigan + falda de rombos. Una manera fácil y sencilla de sumar serían los twin set o los conjuntos de dos piezas de estampado de rombos. A lo que podemos añadir unas medias tupidas y unas botas altas.
- Cárdigan de rombos + camiseta básica + vaqueros + americana. Otra opción que es fácil de replicar tanto para ir a la oficina como para el día a día. Simplemente conformamos un look a partir de los básicos.
En definitiva, los rombos han pasado a ser un estampado tradicional que no nos ata al pasado con fórmulas clásicas. A día de hoy se han convertido en un statement con el que jugamos, innovamos y nos divertimos para conseguir looks con mucha personalidad.
