El jersey más bonito y tendencia del otoño está en el armario de Sara Carbonero

Si hay una prenda que sea el aliado de los días más frescos del año y que consiga sin apenas esfuerzo esa mezcla perfecta entre abrigo, comodidad y estilo, esas serían los jerséis de punto. El básico por excelencia para ir a la oficina, para un fin de semana de relax o incluso para eventos formales o con tintes navideños. Solo hay que encontrar unos accesorios que se adecuen a la ocasión y voilà tienes el look más que hecho.

Esta temporada, la estética bohemia vuelve a brillar como lleva haciendo desde que Chemena Kamali se pusiera al frente de la "maison" francesa Chloé, y sí, Sara Carbonero es una de las mayores embajadoras de esta corriente a nivel nacional. La periodista maneja como nadie ese aire bohemio que casi sin hacer ruido se ha convertido en seña identidad de su armario y su firma de ropa junto a Isabel Jiménez, Slowlove. ¿Quieres saber cuál ha sido la última prueba boho-chic con la que nos ha deleitado la periodista española? Has adivinado, un precioso jersey, que además de tener una textura de lo más cozy su tonalidad no podría ser más tendencia.

Jerséis como comodines de estilo otoñal

Si hay algo que tenemos claro es que un buen jersey puede salvarte media temporada. En los días en los que el frío empieza a asomarse, este tipo de prendas funcionan como un comodín de estilo absoluto. Sara Carbonero lo sabe bien y nos ha vuelto a demostrar que no hay look más eficaz que un buen punto en tonos cálidos.

En uno de sus stories que la periodista ha compartido este fin de semana en Instagram, aparece con un jersey marrón suave, esa gama "mocha mousse" que lleva dominando el 2025 desde enero y que, a juzgar por las expertas, cerrará el año igual de fuerte Un jersey así no solo es versátil, sino que también se adapta a cualquier plan otoñal: trabajar desde una cafetería, visitar mercadillos, planes de tarde o escapadas improvisadas.

El color marrón o la tendencia que define el 2025

Puede que hace unos años nos pareciera un color difícil, pero hoy el marrón es el nuevo negro, la alternativa sofisticada al beige y el sustituto invernal del blanco. Sara lo elige en su versión más cálida, casi achocolatada, creando ese efecto tan "cozy" propio del otoño. Y, como era de esperar, le sienta sencillamente impecable.

La clave de su éxito está en que esta gama cromática favorece a todo el mundo: ilumina pieles frías y cálidas, combina con absolutamente todo y añade ese punto bohemio que ella domina como nadie. Es un color que no cansa, que aporta profundidad al look y que funciona tanto de día como de noche.

El look bohemio definitivo para derrochar estilo en otoño

Otra de las razones por las que este look nos encanta es la manera en que Sara acompaña su jersey con un "layering" de collares dorados, auténtica firma de la casa. Colgantes irregulares, piedras naturales, cadenas finas… ese mix que parece casual, pero que en realidad está calculado al milímetro para sumar personalidad.

El jersey de Sara Carbonero. @saracarbonero

Es el complemento que transforma el jersey en un look boho-chic al instante. Y aunque en la imagen no aparece, no nos extrañaría nada que Sara rematara el estilismo con un sombrero de ala ancha, unos vaqueros rectos y unas botas estilo cowboy. Sería, sin duda, el uniforme bohemio definitivo en clave otoñal, palabra de Sara Carbonero.