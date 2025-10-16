Sara Carbonero confirma su reinado ‘boho chic’ con la chaqueta tipo Barbour y los pantalones de Laagam que alargan las piernas

Sara Carbonero vuelve a marcar tendencia con un look otoñal que reúne dos de las claves de la temporada: comodidad y estilo. La periodista ha compartido en sus redes una imagen con la que confirma su amor por las firmas españolas y su capacidad para reinterpretar el estilo boho con un toque clásico que solo ella domina.

Un look casual con sello español

En la fotografía, Sara posa apoyada en un árbol en plena calle madrileña, luciendo un conjunto perfecto para el entretiempo. La combinación está firmada por Laagam, la marca barcelonesa creada por Inés Arroyo, conocida por sus diseños femeninos, contemporáneos y con ese punto desenfadado que tanto encaja con el estilo de Carbonero.

El look de Sara Carbonero. Instagram @saracarbonero

La periodista ha elegido el pantalón “Leroy Red Striped Twill Pants”, un diseño de rayas verticales en tonos rojos y fucsias que alarga visualmente la silueta y aporta una nota de alegría frente a los tonos neutros del otoño. Su corte recto, cintura alta y caída fluida lo convierten en una pieza tan cómoda como favorecedora. Este pantalón, disponible en la web de Laagam por 80 euros, es una apuesta segura para quienes buscan añadir un toque bohemio y de color a su armario de temporada.

La chaqueta tipo Barbour más versátil del otoño

Para completar el conjunto, Sara combina el pantalón con la chaqueta “Nexa Serge Camel Jacket”, también de Laagam, un modelo tipo Barbour en tono camel (139 euros) que ya se perfila como una de las favoritas del otoño 2025. Con su aire campestre británico y su acabado urbano, esta prenda es ideal para esos días en los que se busca ir cómoda sin renunciar al estilo.

Chaqueta. Laagam

El toque final lo aportan las botas de montaña con plataforma, que equilibran el aire boho del pantalón con un punto más clásico y funcional. Una elección que demuestra que el estilo bohemio y el clásico pueden convivir perfectamente, dando lugar a un resultado tan natural como sofisticado.

Sara Carbonero, reina del estilo boho chic

Fiel a su estética relajada, Sara Carbonero vuelve a inspirar con un estilismo que combina prendas made in Spain, básicos atemporales y detalles con alma bohemia. Su apuesta por Laagam confirma su compromiso con la moda nacional y su habilidad para convertir cada look en una lección de estilo sin esfuerzo.

Pantalones. Laagam

Una vez más, la periodista demuestra que el secreto de un buen look no está en seguir las tendencias al pie de la letra, sino en reinterpretarlas con personalidad. Y Sara, sin duda, lo ha vuelto a conseguir.