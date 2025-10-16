Mar Flores demuestra cómo llevar el traje más elegante de la colección de Paula Echevarría para Primark

Mar Flores ha vuelto a dar una lección de estilo, esta vez con un conjunto que pertenece a una de las colecciones más esperadas de la temporada: la nueva línea de Paula Echevarría para Primark. La modelo y empresaria ha lucido en pleno centro de Madrid un look impecable que confirma por qué la propuesta de la actriz asturiana para la firma irlandesa está arrasando entre las mujeres más elegantes del país.

El dos piezas más sofisticado de la temporada

Mar ha apostado por un traje de chaqueta y falda midi con estampado de pata de gallo, una de las grandes tendencias de este otoño-invierno 2025. La blazer, de corte masculino y hombros marcados, se combina con una falda entallada hasta la rodilla con abertura lateral, creando un equilibrio perfecto entre sobriedad y feminidad.

Debajo, la modelo ha elegido un body marrón chocolate, tono que se ha convertido en el color protagonista de la temporada y uno de los pilares de la colección diseñada por Paula Echevarría. El resultado es un conjunto elegante, actual y muy favorecedor, ideal tanto para ir a la oficina como para un plan de tarde en la ciudad.

Para completar el estilismo, Mar Flores ha optado por unas botas altas en ante marrón y un bolso tipo sobre del mismo tono, logrando una armonía cromática impecable. El look demuestra que la colección de Paula Echevarría para Primark no solo es asequible y versátil, sino también extremadamente elegante y adaptable a diferentes estilos y edades.

Una colección pensada para todas

En su publicación, Mar Flores no ha dudado en felicitar a Paula Echevarría por su trabajo, destacando la versatilidad de la colección: “Adoro cuando una colección te invita a jugar con los estilos. De lo más relajado a lo más sofisticado, enhorabuena Paula, #PrimarkPresentsPaulaEchevarría tiene piezas que encajan conmigo en cada momento del día”.

Y no es para menos. La nueva colección de Paula Echevarría para Primark está diseñada precisamente para eso: ofrecer looks todoterreno, que funcionan igual de bien en un día de trabajo que en una cena o un evento más formal. Con tejidos cálidos, cortes atemporales y una paleta de tonos neutros, cada prenda se adapta a distintas personalidades y edades.

Moda asequible para todas las mujeres

El look de Mar Flores no solo refleja su elegancia natural, sino también la fuerza de una colaboración que ha conquistado al público. Paula Echevarría ha logrado crear una colección que celebra la moda con una visión real, práctica y muy sofisticada.

Con propuestas como este traje de inspiración clásica, la actriz demuestra que el buen gusto no está reñido con los precios asequibles. Una vez más, Paula Echevarría y Primark firman una unión que marca tendencia y viste de elegancia las calles de Madrid.