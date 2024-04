Para empezar abril solo necesitamos una mini falda blanca de lo más corta como la de Shakira en Miami para presumir de piernas

Shakira se ha vuelto a pasar el juego, y esta vez no desde Nueva York, si no desde Miami para su cita con el tenis acompañada de sus hijos. El tenista italiano Jannik Sinner superó (6-3, 6-1) al búlgaro Grigor Dimitrov para conquistar este domingo el torneo de Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada, lanzado con su tercer título en 2024 y superando al español Carlos Alcaraz en el ranking mundial, y ahí estaba Shakira junto a sus hijos para vivirlo en primera persona. Pero como pasa siempre, nosotras nos hemos fijado en su estilismo, que es lo que aquí nos compete. Y lo que tenemos claro es que este es el uniforme favorito de Shakira para una jornada de deporte, como ya hizo en la Fórmula 1, ahora en el tenis ha vuelto a lucir una falda blanca de lo más corta. Pues de eso no tenemos confirmación, pero de lo que sí tenemos confirmación es que las zapatillas Converse de maxi plataforma de Shakira son perfectas para las mujeres más bajitas porque hacen ese efecto piernas infinitas que tanto nos gustan con las faldas más cortas como las que ha lucido Shak. Un estilismo mucho más elegante y sexy.

Las faldas de color blanco en todas sus versiones, desde minifaldas hasta faldas lápiz o largas, se han convertido en la prenda fetiche de Prada y las prescriptoras de estilo para esta temporada y Shakira lo tiene claro en su versión más corta. Si en nuestro país han sido en los últimos días Victoria Federica y Violeta Mangriñán con su versión más larga de Mango, ahora es la cantante colombiana con su versión más mini con un corsé de lo más sexy. Los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas, y aunque no es una de las prendas más sencillas de combinar, existen ciertos trucos y looks que nunca fallan como el de Shakira para una tarde de tenis en Miami. De hecho, el corsé nunca se ha ido del todo, especialmente después de que en 1970 Vivienne Westwood los recuperara y cambiara por completo su significado proponiéndolos como prenda exterior y convirtiéndolos en un emblema del empoderamiento femenino y de la estética punk. Y nos parece un estilismo perfecto para empezar abril, eso sí, en España cuando suban las temperaturas, que con los dos grados que tenemos a esta hora en Madrid, no sería el caso.

Shakira en Miami. @miamiopen

El 22 de abril arranca el Mutua Madrid Open, así que guarda este estilismo de Shakira para que te sirva de inspiración cuando empiecen las jornadas de tenis y de postureo de estilismos en Madrid.