Sonsoles Ónega apuesta por el vestido más impoluto (y que potencia el bronceado) para el regreso a su programa

Ya ha ocurrido. Sonsoles Ónega ha regresado de sus merecidas vacaciones para dar la bienvenida a la tercera temporada de su programa: 'Y ahora Sonsoles'. Y aunque los grandes seguidores del formato lo estuvieran esperando con saciedad, no han podido evitar fijarse en la vestimenta de la periodista para la primera emisión. Sin ir más lejos, ha parecido con una de sus vestimentas fetiches, como es un look de lo más elegante e impoluto a través de un vestido que las mujeres de casi 50 años van a querer para volver a la oficina o tenerlo como salvavidas para otoño. No cabe duda de que Sonsoles Ónega ha aprendido su buen gusto y estilo de su amiga y una de las royals europeas con mejor estilo: la Reina Letizia. En muchas ocasiones podemos decir que presentan propuestas estilísticas similares, ya que comparten un estilismo elegante y sofisticado. Ambas cuentan con un fondo de armario con prendas básicas y versátiles, pero sin dejar de lado su faceta más presumida con piezas más especiales. Esta vez, la periodista ha apostado por el clásico vestido de corte midi en blanco que cuenta con varios detalles: nudo en la zona del escote, abertura lateral y fruncido en los tirantes. Se trata de una pieza con una caída ligera, escote en V y ceñido a la cintura que también será tendencia en otoño. Además de ser una prenda que favorece la silueta, también es perfecto para potenciar el bronceado que Sonsoles Ónega ha conseguido en sus vacaciones de verano. Lo ha combinado con sandalias de tacón metalizadas con pulsera y ha presumido de su corte de pelo pixie de lo más rejuvenecedor.

'Y ahora Sonsoles' se ha consolidado como uno de los magazines más vistos en su franja horaria, es por ello que todos sus espectadores no podían esperar a este lunes 26 de agosto para reencontrarse con Sonsoles Ónega a través de la pantalla. Pero, lo cierto es que, esta temporada ha sido una de las más esperadas gracias a la nueva incorporación de María José Suárez como colaboradora. Por lo que las editoras de moda estarán cada tarde como espectadoras para cazar a tiempo todas las tendencias. Si Sonsoles Ónega ha regresado con el vestido elegante e impoluto que potencia el bronceado, María José Suárez ha apostado por la combinación de camisa clásica en blanco y falda midi de efecto cuero. Sin ninguna duda, se trata de un look perfecto para las mujeres de casi 50 años para volver a la rutina.

Sonsoles Ónega da la bienvenida a la tercera temporada de 'Y ahora Sonsoles' con un look que será tendencia tanto ahora como en otoño para convertirte en la mejor vestida de la oficina.