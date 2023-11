El jersey metalizado definitivo lo tiene Sonsoles Ónega y es el que van a querer las chicas más pijas de Madrid

Indiscutiblemente, este año ha sido uno de los mejores para Sonsoles Ónega tras ganar el Premio Planeta y ser visitada por la Reina Letizia en su firma de libros. Por lo que la periodista no ha podido esperar a diciembre para celebrar por todo lo alto la Navidad (y también sus logros). Sin embargo, nosotras no hemos parado de mirar su espectacular look y, especialmente, el jersey metalizado que ha lucido para convertirse en todo el foco de la noche. Y es que sabemos que Sonsoles Ónega se ha ido de compras en el Black Friday a Zara antes de pasar por la fiesta navideña para asegurarse de acudir con un estilismo de lo más espectacular (y así ha sido). Además, como siempre, está atenta a las mayores tendencias del momento y ha sabido elegir una propuesta cómoda y cool: jersey metalizado en tono dorado, pantalones pitillos en negro y botas de tacón para rematar. Está claro que se ha declarado como toda una inspiración para las chicas más pijas de Madrid, que ya han agotado la prenda en la página web. Pero, estamos convencidas de que se han acercado al centro para encontrar este jersey esencial en cualquier fondo de armario.

Sin ninguna duda, las tendencias del brilli brilli y los colores metalizados están arrasando en este otoño-invierno. Y si no, que se lo digan a Vicky Martín Berrocal o Amelia Bono con los vaqueros de brillos y la chaqueta de lentejuelas, ambas prendas de la marca española también. Como buena experta en moda, Sonsoles Ónega ya tenía fichado este jersey dorado, pues se hizo muy viral por las influencers y creadoras de contenido al principio de la temporada. Es la pieza definitiva que puedes compartir con tu madre o hermana, porque es la ideal para todas las edades. Y también para todas las fechas, desde para la comida de Navidad o de Reyes hasta para aquel sábado noche que no sabes qué ponerte. Indiscutiblemente, el jersey metalizado es el mejor aliado ante cualquier emergencia o imprevisto.

Sonsoles Ónega con jersey metalizado. Gtres

Jersey metalizado, de Zara (30 euros)

Jersey metalizado. Zara

Nosotras ya estamos yendo a Zara para encontrar el jersey metalizado definitivo de Sonsoles Ónega y unirnos a la moda de la ropa de brillo. ¿Te apuntas?