Susanna Griso detalla en 'El Hormiguero' cómo fue su pedida de mano: "Levanté la taza y ahí estaba el anillo"

Tras la visita de los cómicos Goyo Jiménez y J.J. Vaquero, Pablo Motos ha recibido este martes en 'El Hormiguero' a Susanna Griso, que recientemente ha anunciado su boda con Luis Enríquez en julio y, además, celebra su 20 aniversario al frente de 'Espejo Público'.

La presentadora, que ha sido galardonada con la Antena de Oro y ha recibido la noticia durante el programa, ha confesado que quería mantener el anuncio del enlace en secreto, pero que era imposible porque la mayoría de invitados son periodistas, aunque admite que se han portado "bastante bien".

La periodista nacida en Barcelona también ha relatado cómo fue el momento de la pedida de mano. Su prometido decidió esconder el anillo debajo de la taza de café que suele usar por las mañanas mientras trabaja en la redacción. Así, su prometido le preguntó si quería que le trajera un café y aunque al principio le respondió negativamente, finalmente cedió, levantó la taza y encontró la sorpresa.

Preguntada por cómo se vive el volver a enamorarse con más de 50 años, la catalana ha comentado que el amor es distinto y que tiene como referente la película 'Cuando Harry encuentra a Sally' y la siguiente frase: "Cuando sabes con quién quieres pasar el resto de tus días, solo aspiras a que el resto de tus días empiece inmediatamente".

Así como ha hablado de su look en la boda de Cayetano Martínez de Irujo, uno de los más comentados debido a la pamela al estilo Audrey Hepburn que escogió como sombrero. Griso ha admitido que cuando fue invitada creía que todas iban a ir con pamelas o tocados y que se informó sobre quién era la mejor artesana de pamelas. "Me hablaron de Isabel, que le había puesto alguna pamela a la reina". ha añadido, asegurando que cuando le llevó el vestido rápidamente supo cuál era el complemento adecuado.

