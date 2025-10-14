Susanna Griso desvela en 'El Hormiguero' la pregunta que le gustaría hacer a la infanta Leonor

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, que celebra 20 años al frente del programa de Antena 3, ha visitado este martes el plató de 'El Hormiguero' y, junto a Pablo Motos, ha repasado brevemente la actualidad política, así como ha hablado de su vida privada con la vista puesta en su boda con Luis Enríquez y ha imaginado qué preguntas le haría a la infanta Leonor.

La periodista, que ha entrevistado a todo tipo de políticos e incluso mantiene el contacto con ellos, ha reconocido que una de las entrevistas que le gustaría hacer sería con la princesa de Asturias. "Teniendo en cuenta que no pueden opinar de política, me gustaría saber qué visión tiene ella del mundo. Es sumamente educada, muy buena estudiante y me gustaría conocer sus valores", ha reflexionado.

En cuanto a la actualidad política, la comunicadora advierte que existe "mucha polarización" y como ha dicho Jordi Sevilla en 'El Mundo', "ahora el PSOE tiene club de fans", algo que "te lleva a actuar de manera que no puedes criticar nada".

La invitada de este martes también ha abordado las campañas que ha sufrido en su contra, asegurando que ya no le afectan y que "hay que abstraerse" y que con el tiempo se ha endurecido: "Para mí la ideología nunca ha sido determinante, ni siquiera para enamorarme. Al final la gente te quiere clasificar y entra en contradicciones brutales".

Por otro lado, Pablo Motos le ha recordado la entrevista que hizo con Pedro Sánchez en su programa 'Dos días y una noche' y que se emitió en 2017 cuando el socialista era candidato a las elecciones generales del 26-J. El presentador quería saber cuánto había cambiado el actual presidente del Gobierno desde entonces y la presentadora de 'Espejo Público' se ha retrotraído aún más atrás, recordando que la primera entrevista que le hizo fue cuando le disputaba las primerias del partido socialista a Eduardo Marina.

"Este Pedro Sánchez es distinto al primer Pedro Sánchez que conocí. A mí me sorprendió muchísimo que un chaval desconocido, joven se atreviese a disputarle a Marina las primarias del PSOE. Pensé qué atrevido, qué ambicioso, que bien que alguien se atreva a eso. Hablaba bajísimo, me costaba incluso oírle", ha apuntado.

En cuanto a la oposición, la periodista catalana ha advertido que en el Partido Popular "hay cierto nerviosismo, aunque las encuestas les vaya bien", pero desde septiembre están notando una subida de Vox.

"Feijóo se queja que hay una pinza de la que se retroalimentan Vox y el Gobierno", ha comentado, añadiendo que "el espantajo de que las elecciones las pueda ganar la ultraderecha o, que si no las gana y gana el PP", tenga que pactar con ella para gobernar, "le sirve al partido socialista para ver que podemos estar ante una involución que afecta a derechos como el del aborto".

Asimismo, ha recordado la última entrevista que hizo al expresidente socialista del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto y que ha quedado en el ostracismo. "Fue muy dura, él tenía ganas de hablar y estaba muy dispuesto porque estaba muy desesperado, él decía que no quería pensar que este partido socialista, que él no reconocía, no iba a cambiar antes de que él se muriese", ha relatado.

Próximos invitados