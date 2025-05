Tamara Falcó se ha comprado en Zara el conjunto blanco más elegante (y barato) para las madres de comunión 2025

Tamara Falcó no ha faltado a su cita semanal con 'El Hormiguero', y con Pablo Motos, ni en el Día de San Isidro en Madrid y nos dejó un estilismo blanco con de Zara que es perfecto para las madres de comunión. Porque no hay nada más elegante que un estilismo en blanco en primavera, y la marquesa de Griñón nos lo ha dejado claro derrochando estilo con su medalla de la virgen de Tous que nunca falta en sus looks. Cómodo, elegante, y de lo más fresquito para esas comuniones de junio en las que ya esperamos que por fin haga buen tiempo en Madrid, y en el resto de España.

Porque a todas nos ha pasado o posiblemente nos pase a la hora de escoger el look perfecto para madres en comuniones: que no sabemos cómo empezar a buscar. ¿Debemos decantarnos por el estilo más elegante o con un toque más desenfadado? Esta es una de las preguntas que ronda por nuestra cabeza. Y este conjunto perfecto con camisa de manga corta fresquita y pantalones blancos de vestir de tiro alto de los que más estilizan y que le podemos copiar perfectamente a Tamara Falcó para cualquier evento de primavera en Zara.

Tamara Falcó también se viste de Zara

El look perfecto para una madre de comunión no se compra con prisa en una tarde de tiendas. Es ese conjunto especial que, dentro de unos años, seguirá emocionándote al ver las fotos. Por eso, es tan importante dar con un look que no solo te favorezca, sino que también tenga ese aura de sofisticación, cuidado y buen gusto que exige la ocasión. Y si es de una firma española, mejor todavía: apoyas la moda local y aseguras una calidad y un diseño a la altura del momento. Por eso este look de Tamara Falcó no parece perfecto porque es de Zara, lo que además de elegante, es barato.

El look de Tamara. @tamara_falco

Una camisa de manga corta con botones doradas que Tamara Falcó ha combinado con unos pantalones blancos de tiro alto con pinzas de esos que no pueden sentar mejor, ni ser más elegantes.