De Tamara Falcó a Paula Echevarría o Marta Díaz: los looks más sorprendentes del FesTVal de Vitoria

Esta semana está siendo intensa en cuanto a analizar todos los looks de las celebridades en la alfombra roja. Empezando por el Festival de Venecia, donde las actrices españolas han triunfado con vestimentas glamorosas (comoGeorgina Rodríguez o Nieves Álvarez), o los primeros posados de las famosas como invitadas a la Semana de la Moda de Nueva York. Ahora bien, si tenemos que hablar de un acontecimiento en el que hemos fichado todas las tendencias de esta temporada es el FesTVal en Vitoria. Sin ninguna duda, Alaska se ha coronado como la mujer más moderna del momento, no solamente por sus estilismos de 'efecto tipazo' a través de los vestidos o monos ajustados, sino por su cambio de look radical a una melena blanca y negra (olvidándose del rubio platino). Ahora bien, este viernes se ha celebrado la penúltima alfombra roja (o, mejor dicho, alfombra naranja), donde se han presentado los programas más esperados por la sociedad española, como es el estreno de Got Talentde esta misma noche con la incorporación deTamara Falcócomo jurado. A lo largo de la tarde, los integrantes principales del programa han cruzado la alfombra (con la ausencia de Florentino Pérez), momento icónico en el que tanto Paula Echevarría como la marquesa de Griñón han captado todas las miradas por sus looks. Mientras que la primera celebridad ha seguido su estilo fetiche con minivestido en negro ajustado con hombros descubierto en negro combinado con la prenda estrella como han sido las sandalias de tacón con detalle de mariposa, la hija de Isabel Preysler ha optado por un estilismo mucho más casual (y con el que ya le hemos visto) con un traje sastre de rayas de americana, pantalón de vestir y chaleco junto con el bolso mini Le Chiquito, de la firma francesa Jacquemus.

El evento se ha alargado hasta la noche, donde las celebridades han optado por looks de coktail a la par que glamurosos para deleitarnos. Una de ellas ha salido Marta Díaz con un impresionante vestido largo en rojo con mucho brilli brilli de escote corazón y tirantes de lo más favorecedor. No obstante, uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el peinado wet waves realizado por el estilista de GHD, Sandro Nonna, y es una de las opciones más favorecedoras para las mujeres con la melena muy larga. Se trata de un hairstylede ondas surferas con acabado efecto mojado. Para conseguir este peinado se ha utilizado la herramienta de calor combinada con el spray voluminizador Pick Me Up de la misma marca, que aporta textura y cuerpo a su melena. Asimismo, el toque definitivo ha sido finalizado con el sérum Dramatic Ending, que añade el brillo perfecto para el acabado mojado.

Las celebridades españolas vuelven a brillar en el Festival de Televisión de Vitoria. Este sábado, 7 de septiembre, se celebrará la alfombra roja de clausura en la que estaremos atentas de fichar todas las tendencias.