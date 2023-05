Tamara Falcó se va de viaje romántico junto a Íñigo Onieva a París con el look más clásico que aman las chicas francesas mejor vestidas

Del look de la resaca, al look más parisino. O lo que es lo mismo, Tamara Falcó se ha escapado de viaje romántico a París junto a Íñigo Onieva antes de su boda, y nosotras nos hemos fijado en su estilismo. Porque no puede ser más clásico, más parisino, más pijo y que represente más el estilo de la marquesa de Griñón. Un estilismo de Tamara Falcó que cuadra a la perfección con el de las chicas parisinas. Porque si hay algo que no falta en el armario de Tamara Falcó, ya sea en primavera o en otoño, es una buena gabardina. Y nos lo ha vuelto a demostrar desde la ciudad del amor. Ya no hay dudas. Tamara Falcó se ha convertido por derecho propio en la nueva reina de estilo de la familia Preysler. Y es que la hija de Isabel Preysler sabe combinar las tendencias como nadie, con clase, elegancia y ese toque pijo que tanto nos gusta de ella. Que oye, por algo es marquesa. ¿Somos fans de Tamara Falcó? Confirmamos. Pero no solo nosotras, y es que sabemos que las chicas madrileñas más clásicas y pijas que aman la moda van a querer copiarle este lookazo a Tamara Falcó en cuanto lo vean. Porque no solo los looks de la semana viven de Ayuso, Marta Sánchez o los vestidos de Zara de Vicky Martín Berrocal.

Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y Tamara Falcó nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia desde las calles de París.

Tamara Falcó disfrutando de París junto a Íñigo Onieva. @ionieva

Aunque la gabardina y el trench empezasen a utilizarse allá por 1861 por los soldados de las tropas de Garibaldi, la invención definitiva del tejido más famoso de este abrigo se la debemos a Thomas Burberry en 1880, las chicas parisinas lo han convertido en su uniforme y Tamara Falcó también. Por eso en su escapada a París con Íñigo Onieva la ha combinado con unos jeans clásicos, camiseta básica blanca y unos zapatos de tacón sensato.