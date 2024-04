La tendencia ‘Coquette’ llega al calzado: estos son los que arrasan entre las amantes de la moda

Puede que ya tengas en tu armario todas las prendas más en tendencia que están arrasando esta primavera entre todas las amantes de la moda e influencers. Sí, con la nueva colección de primavera y verano en tiendas, todas hemos echado un vistazo de todas aquellas prendas que sí o sí usaremos en nuestro día a día y formarán parte de nuestros looks diarios. Si nos paramos a pensar, hay tendencias que seguirán con nosotros otra temporada más. Es el caso de los tank tops, una pieza de fondo de armario muy cómoda, sencilla y versátil que podemos acompañar con un sinfín de looks, tanto formales como informales. Además, las mini faldas se abren paso otra primavera más, y es que esta prenda es tan elegante como femenina, capaz de llevarse tanto con chaleco o camisa como con un tank top, por ejemplo. En este sentido, el estilo 'coquette' viene pisando fuerte desde este invierno, convirtiéndose en el más seguido no solo por todas las influencers, sino también por todas las chicas de a pie que buscan en ellas inspiración a la hora de vestir. ¿En qué consiste este estilo? Se trata de una forma de vestir muy femenina llena de tonalidades rosas, lazos en el pelo y en los cuellos de las camisas, collares de perlas y, como no, las bailarinas. Estas se posicionan como las más usadas por todas las chicas este invierno y primavera, y es que en tiendas podemos encontrarlas en un sinfín de estilos, diseños y tonalidades.

Si bien las bailarinas clásicas son un acierto absoluto por su atemporalidad y versatilidad, no son las únicas. Por ejemplo, podemos usar unas bailarinas de tacón para una cena en un restaurante muy especial, pues las Mary Jane son imprescindibles para tus looks más elegantes. En contraposición a este tipo de calzado, las bailarinas 'mesh' son originales, diferentes y atrevidas. Un calzado en tela semitransparente que deja entrever los dedos de los pies, este es un sí para todas las chicas más atrevidas. Además, también lo son aquellas bailarinas con un toque de 'ballet', es decir: rosas y con cintas atadas al tobillo. Sin duda, las bailarinas es el calzado más 'coquette' de la temporada y es por ello por lo que debemos tener, al menos, un par de bailarinas en nuestro zapatero. Combinan con todo, casan a la perfección con cada estilo y son muy cómodas. ¿Aún no te has hecho con unas? Este es un buen momento para hacerlo, no te arrepentirás.

Bailarina metalizada, de Mango (39,99 euros)

Bailarina metalizada Mango

Bailarina plana atada, de Zara (25,95 euros)

Bailarina plana atada Zara

Bailarina elástica satinada, de Mango (29,99 euros)

Bailarina elástica satinada Mango

Bailarina metalizada tiras, de Zara (29,95 euros)

Bailarina metalizada tiras Zara

Pala talón atada, de Sfera (19,99 euros)

Pala talón atada Sfera

Son atemporales, sencillas y muy elegantes, así que hazte con unas bailarinas esta temporada para arrasar.