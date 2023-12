Tenemos fichadas las nuevas prendas de Mango que se van a agotar por culpa de las expertas en moda

Cada vez que Mango lanza nuevos artículos, las editoras de moda están atentas a su página web para agotarlos. Y es que la marca española siempre adapta las tendencias de los desfiles de lujo al streetstyle con precios asequibles. ¿Quién no conoce el mítico mono vaquero con cremallera que ha llevado María Pombo? O, las bailarinas de brillos, que se han convertido el dupe perfecto de las que puso de moda Alaïa. Pues bien, las influencers españolas que pertenecen a la squad llamada Mango Girls ya nos han anunciado que la firma catalana tiene las prendas que se van a agotar en cuestión de horas. Además de mantener un estilo mediterráneo y básico para que las piezas sean totalmente ponibles, también dispone de diseños con toques especiales para conseguir cierta exclusividad y esencia. Porque si quieres tener un fondo de armario cápsula en cualquier temporada, Mango es una de las opciones donde puedes encontrar piezas únicas, versátiles y atemporales. Y las editoras de moda no van a dudar a acercarse a la tienda más cercana para cumplir todos los deseos que ya saben los Reyes Magos.

Existen una serie de prendas que no pueden faltar en un vestidor. Pues estamos hablando de las tradicionales que siempre utilizamos y de las que tienen un estilo más original. Pues bien, en Mango vas a encontrar las que más se van a llevar en 2024 y, sobre todo, vamos a ver la versión palabra de honor de los monos vaqueros, un best seller de la marca. Asimismo, los abrigos de lana súper calentitos para invierno son todo lo que pedimos al año que viene y en colores más llamativos, como en rosa bebé. Y las faldas no pueden faltar para crear looks más distintivos, como aquellas en corte mini de efecto cocodrilo o midi en tonos metalizados. Tampoco pueden faltar las prendas de punto en distintas fórmulas, muy necesarias para las épocas de bajas temperaturas. Desde las chaquetas de punto con cremallera hasta los vestidos largos de cuello vuelto, pasando por los jerséis básicos con botones decorativos. Y debemos ponerle mucha atención al top de encaje y volantes anudado en el escote, una propuesta que están llevando los iconos de la moda en estos momentos.

1. Mono vaquero palabra de honor, de Mango (50 euros)

Mono vaquero palabra de honor. Mango

2. Abrigo de lana, de Mango (180 euros)

Abrigo de lana. Mango

3. Minifalda efecto cocodrilo, de Mango (30 euros)

Minifalda efecto cocodrilo. Mango

4. Falda midi metalizada, de Mango (36 euros)

Falda midi metalizada. Mango

5. Cárdigan de punto, de Mango (40 euros)

Cárdigan de punto. Mango

6. Top de encaje y volantes, de Mango (40 euros)

Top de encaje y volantes. Mango

7. Vestido de punto, de Mango (50 euros)

Vestido de punto. Mango

8. Jersey con botones decorativos, de Mango (30 euros)

Jersey con botones decorativos. Mango

En definitiva, Mango promete arreglarnos todos nuestros looks de 2024 con prendas socorridas que podemos utilizar temporada tras temporadas. Nosotras pensamos empezar a incluirlas en nuestra cesta para comprarlas, ¿te animas?