Todas las veces que Marisol, en los años 70, se adelantó a todas las tendencias que nosotras llevamos este 2023

Esta noche, TVE ha vuelto a emitir en un especial de 'Lazos de sangre' el documental sobre la vida de Marisol, aquella niña prodigio que Pepa Flores encarnó en el cine español cuando tan solo tenía 10 años y cuya infancia estuvo marcada por el triunfo, pero también por la explotación laboral. Aunque fue una adelanta a su tiempo y nos dejo looks maravillosos que hoy siguen siendo tendencia. Tras más de 40 años apartada de la vida pública, sí lo hicieron su hija Celia y a su hermana Vicky. Vicky reprodujo las palabras que le encomendó Pepa Flores para dicho documental. "Está muy agradecida a Marisol, además la respeta muchísimo. Quizá, más que nadie. Además, ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa: No he matado a ninguna Marisol. Marisol sigue viviendo dentro de mí". Y por eso nosotras queremos repasar el estilo de Marisol, Pepa Flores, que fue una adelantada a su tiempo también términos de moda: escote halter, vestidos de vuelo, cazadoras Top Gun, pantalones de campana, lazos, botas de caña alta. Todas esas tendencias que nosotras ya hemos llevado y que vamos a seguir llevando en este otoño 2023. Unos looks que podría llevar la misma Aitana.

Eran los años 70 y Marisol llevó casi todas las prendas que nosotras tenemos de tendencia en este 2023. Crop tops, jeans de tiro bajo, campana, vestidos midi de estampado bohemio, lazos en el pelo, botas de caña alta y mucho estilo. El total blanco también lo practicaba con camisas y blusas, los vestidos y tops de corte cuadrado y romántico con manga evasee, pantalones de campana, vestidos y tops de escote halter, 'bucket hats', vestidos cortos de vuelo. Todo eso que nosotras hemos metido en nuestra maleta de vacaciones este 2023 y seguiremos llevando este otoño.

Marisol larazon

Pepa Flores. Pinteres

"Tómbola" fue la tercera película musical de Marisol archivo

Vestidos boho, pañuelos, diademas, lazos en el pelo, abrigos de pelo, botas de caña alta, cinturones de hebilla, pantalones mom fit. ¿Os suenan? Sí, todas esas tendencias que llevaremos en 2023.