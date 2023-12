Hasta Papá Noel tiene claro que Rocío Osorno va a agotar este abrigo de punto con perlas de Zara

Quedan 7 días para Navidad , pero hasta Papá Noel tiene claro que Rocío Osorno va a hacer que se agote este abrigo de punto de Zara con perlas, que es lujo y elegancia. Y no lo decimos solo nosotras y Santa, desde que la influencer sevillana sacó anoche este look en su cuenta de Instagram, se va a agotando por horas en diferentes tallas. Porque siempre pensamos en jerséis feos de Navidad o en vestidos de lentejuelas, pero esta opción de outfit para fiestas de Rocío Osorno es diferente, sexy, y a la vez calentito. Y es que con su estilo tan personal, ha combinado un vestido lencero, también de Zara, con este abrigo de punto y perlas que hace que el look sea aún mucho más elegante. Por no hablar, de que las perlas vuelven a ser tendencia este invierno 2024, aunque las mujeres más pijas como Carmen Lomana, nunca han dejado de llevarlas.

Porque da igual la edad, las perlas son una tendencia eterna para todas las edades y más si le das ese toque parisino. La tendencia más pija se cuela en los looks más casuals, y Rocío Osorno nos lo ha demostrado con este look para fiestas con vestido lencero y este abrigo de punto de Zara que se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ya las vimos en la colección primavera-verano de grandes marcas como Chanel o Erden, esta próxima temporada van a seguir petándolo, en todos los looks de calle.

Abrigo punto combinado perlas, de Zara (99,95 euros)

Abrigo punto perlas. Zara

Se trata de este abrigo de Zara abierto con manga larga y detalle de tejido combinado con tul y aplicación de perlas que Rocío Osorno ha sacado en su Instagram, y está a puntito de agotarse.