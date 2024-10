La primera mujer en pisar la Luna llevará un traje espacial de Prada

Especial y espacial, así es el nuevo diseño de Prada. Y es que la casa de la firma italiana ha diseñado un traje de astronauta, ni más ni menos. Esto no es nada nuevo. Ya se anunció a finales de 2023 que Prada colaboraría con Axiom Space para diseñar el traje espacial que los astronautas usarán en la misión Artemis III de la NASA. Sin embargo, esto no deja de ser un hito por varios motivos. Primero, por la colaboración entre la moda de lujo y la tecnología espacial, que —más allá del diseño futurista— está centrado en la funcionalidad. Segundo, porque esta misión (prevista para 2025) será el primer aterrizaje tripulado en la Luna en más de 50 años y la llegada al polo sur lunar. Y tercero, pero no por ello menos importante, esta misión contará con la presencia de la primera mujer en la Luna. "Artemis III llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna", explica la NASA.

El traje ha sido presentado durante el Congreso Astronáutico Internacional, organizado por la Federación Astronáutica Internacional (IAF) y celebrado en Milán en su 75ª edición. Aunque Prada es conocida por sus diseños elegantes y sofisticados, el traje espacial Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) tiene todo lo que podíamos esperar de un uniforme de trabajo espacial cuyo potencial funcional es la prioridad. De hecho, el traje debe cumplir con unos requisitos técnicos y de seguridad, que impone una misión lunar, así como un protocolo de revisión muy estricto y la NASA lo deja bien claro en su manual de Trajes espaciales de la Generación Artemis. "Los astronautas de Artemis visitarán el polo sur de la Luna, un lugar que nunca ha sido visitado por humanos. Lo más desafiante del polo sur es que es un área mayormente sombreada. Los trajes y herramientas de los astronautas de Artemis deberán adaptarse a las grandes oscilaciones de temperatura entre las zonas soleadas y las sombreadas", explican.

Los astronautas de Artemis III llevarán dos tipos de trajes espaciales

Prada diseña el traje espacial de Artemis III, junto a Axiom Space. Cortesía de Prada

En la misión Artemis III, los astronautas llevarán dos trajes espaciales, diseñados para diferentes fases de la misión. El primero es el traje intravehicular (IVA), diseñado para ser usado dentro de la nave espacial Orion y durante el lanzamiento y el regreso a la Tierra. Su principal función es proteger a los astronautas en caso de despresurización o emergencias a bordo. Es más ligero y compacto. Por su parte, el segundo, el traje extravehicular (EVA), que es el diseñado por Prada, es el que los astronautas utilizarán durante los paseos lunares. Está diseñado para ofrecer mayor movilidad, mejor resistencia a las condiciones extremas del polo sur lunar y mayor comodidad. Protege contra el polvo lunar, las temperaturas extremas y la radiación, y permite una mayor flexibilidad para que los astronautas puedan explorar y realizar tareas específicas.

Traje de astronauta de Prada

Traje espacial de Prada para Artemis III. Cortesía de Prada

Por fin ha sido revelado el diseño del traje espacial para el regreso a la Luna. Prada y Axiom Space, líder de la industria espacial y creadora de la primera estación orbital comercial, presentan la innovadora asociación entre la compañía aeroespacial y la casa de moda italiana para producir los nuevos trajes espaciales de la NASA. El traje ha sido presentado durante el Congreso Astronáutico Internacional, organizado por la Federación Astronáutica Internacional (IAF).

Traje de astronauta diseñado por Prada. Cortesía de Prada.

"Gracias a la experiencia de Prada en materias primas, técnicas de fabricación y diseño innovador, los ingenieros trabajaron codo a codo con el equipo de Axiom Space para crear un traje capaz de proteger a los astronautas del duro entorno del espacio y permitir, por primera vez, a los humanos la exploración del polo sur lunar", explican desde Prada.

Traje de astronauta Axemu. Cortesía de Prada

El traje de astronauta de Prada representa un nuevo enfoque en la tecnología espacial, donde la moda y la funcionalidad se combinan para crear un traje que proteja a los astronautas de las condiciones extremas en la Luna, mientras que también incorpora un diseño más ergonómico. Aunque no se puede ver ningún letrero ni logo de Prada, sí es cierto que los colores blancos y su mezcla con las líneas rojas del traje nos recuerda mucho a la estética de la casa italiana. Este avance es clave en la misión Artemis III y simboliza una unión única entre dos industrias que pocas veces se habían cruzado a este nivel.