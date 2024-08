Tres vestidos de Zara para mujeres de todas las edades, las de 20 y las de más de 40 años, para llevar en vacaciones

El verano todavía no se ha acabado, es más, algunas suertudas empiezan ahora sus ansiadas vacaciones. Tanto si vamos a la playa, como su vamos a descubrir una nueva ciudad, para soportar las altas temperaturas, el mejor aliado en los viajes es un buen vestido bonito, fresquito y cómodo. Además, ocupan muy poco espacio en la maleta, pesan poco y —dependiendo del calzado y los accesorios que utilicemos— tendremos un 'look' de día o uno de noche con la misma prenda. Hacemos una selección de tres vestidos de Zara para disfrutar de unas vacaciones con los mejores 'looks', aptos para mujeres de todas las edades.

1. Vestido túnica

Vestido túnica de Zara. Zara.

Este vestido con escote en pico, estampado en tonos azules y rosas, y abertura lateral en la pierna es ideal para los días de verano. Un vestido túnica nunca puede faltar en la maleta. Podemos llevarlo para ir a la playa, para tomar algo en un chiringuito, pasear dar un paseo con amiga y, también, con unos buenos tacones y un poco de rubor en la cara en combinación con tu labial rosa favorito, un estilismo ideal para ir a cenar. Cuesta 39,95 euros y está disponible en Zara en todas las tallas: de la XS a la XL.

2. Vestido camisero

Vestido camisero azul de Zara. Zara.

Un vestido camisero siempre es bienvenido. Es del color tendencia por excelencia de este verano: azul celeste. Aporta un toque de sofisticado al 'look' y es una prenda muy versátil, que podemos llevar a la oficina, a comer o para dar un paseo. Además, es de algodón, por lo que puedes olvidarte del calor. Cuesta 39,95 euros en Zara.

3. Vestido corte imperio

Vestido midi Zara. Zara.

Si algo no puede faltar en la maleta de verano es un vestido suelto de corte imperio, que se ciña en la zona de debajo del pecho y tenga vuelo en la parte inferior. Así iremos cómodas, fresquitas y disimulando la hinchazón de barriga de las comidas veraniegas. Este modelo midi en color ladrillo es 100% algodón por lo que tiene tejido transpirable para los días más calurosos. Cuesta 39,95 euros en Zara y quedan pocas unidades.

¿Lista para triunfar?