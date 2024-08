Cinco vestidos de Primark que triunfan entre las mujeres de todas las edades, las de 20 y las de más de 40 años, para llevar en la maleta de mano en vacaciones

Por fin está aquí ese ansiado viaje que parecía que no llegaba nunca. Es la hora de disfrutar de las vacaciones y, tanto si queremos pasarlas en las maravillosas playas de España, como descubrir nuevos lugares fuera de nuestras fronteras, hay un momento del que no se escapa nadie: hacer la maleta. Y es que ese instante de Tetris en el que intentamos meter un cuarto de nuestro armario dentro una maleta de 55 x 40 x 20 no tiene desperdicio. Que si trajes de baño, vestidos para ir de cena, ropa para hacer deporte... ¡y no nos olvidemos del neceser! Si queremos cumplir con nuestra rutina de 'skin care' durante el viaje, los productos también ocupan los suyo.

¿Qué pasa si encima tenemos que coger avión y no queremos facturar? Pues que la cosa se complica. Y es que metemos mil cosas que luego nunca nos ponemos: los 'por si acaso' son los mayores enemigos de las maletas de mano. Pero eso se ha acabado. Vamos a hacer una selección de cinco vestidos de Primark, cómodos, bonitos, que pesen poco y ocupen el espacio mínimo. Además, van a ser estilismos muy combinables con diferentes accesorios y que gustan a mujeres de todas las edades, las de 20 y las de más de 40. ¿Algo más? Pues sí, también van a ser opciones baratas para que el bolsillo no se resienta y podamos invertir ese dinero en un mojito en la playa, que nos lo merecemos.

1. Vestido midi negro de Primark

Vestido negro de Primark Primark

Es un clásico que nunca puede faltar en un armario de verano, y en la maleta, tampoco. Se trata de un vestido midi de tirantes de color negro suelto. Es la típica prenda básica que puedes llevar para dar un paseo o para ir de cena si eliges los complementos adecuados. Es un vestido de algodón de silueta holgada con corte trapecio, que no marca y es fresquito, ideal para los días más calurosos. También está disponible en color blanco. Precio: 25 euros.

2. Vestido marrón con estampado 'tie dye'

Vestido 'tie dye' marrón Primark

Hay tres cosas que nos encantan de este vestido: el estampado 'tie dye' en colores marrones, que le da un toque boho perfecto al 'look; el cuello 'halter' que potencia los hombros, es sensual y favorece muchísimo; y, por último, el tejido, fresquito, vaporoso y nada ceñido para ir cómoda. El midi lleva siendo tendencia los últimos años. ¿Y esto qué significa? Que casi todos los vestidos largos que encontramos acaban un palmo por debajo de la rodilla. Deja el pelo suelto y apuesta por unos pendientes dorados y el resultado será espectacular. Precio: 25 euros.

3. Vestido de volantes color ladrillo

Vestido de volantes de Primark. Primark

Vamos a apostar por un toque de color con este vestido color naranja ladrillo de Primark. Es de tirantes finos con cuello redondo y cortes horizontales desde el pecho hasta el bajo, en forma de volantes sutiles. Este tipo de costura disimula las arrugas que se pueden formar en el interior de la maleta, más que un tejido completamente liso. Precio: 18 euros.

4. Vestido de Primark para las amantes de 'Los Bridgerton'

Vestido de Paula Echevarría x Primark. Primark.

Este modelo es de la colección de Paula Echevarría para Primark y es la opción perfecta para las amantes del estilo de Los Bridgerton. Es de color rosa palo con pequeños volantes fruncidos a lo largo del vestido y en las mangas. Sienta fenomenal con unas sandalias planas o con unas buenas alpargatas de cuña. Precio: 28 euros.

5. El vestido de las cenas de verano 'y lo que surja'

Vestido vaporoso de Primark. Primark.

Si nos dices que nunca te has ido de cena con amigas a la playa y te han terminado liando a copas hasta las tantas, no te vamos a creer. Por eso, vamos a añadir este vestido a la maleta, que es la opción perfecta para ese momento. Un vestido elegante, sensual y con movimiento, que pide a gritos un buen tacón y unos pendientes de escándalo. Es una opción elegante, con silueta vaporosa y bajo asimétrico. Combínalo con un bolso de mano, y lo demás, Dios dirá. Precio: 28 euros.

Con estos cinco vestidos tendremos las vacaciones resueltas: ocupan poco espacio, pesan lo mínimo y favorecen a mujeres de todas las edades. ¡A disfrutar de las vacaciones!