La última compra de 170€ de Paula Echevarría para presumir de piernas de lo más estilizadas

En plena Semana de la Moda de Milán, Paula Echevarría ha hecho una pausa para mostrarnos su look de invitada a un bautizo este sábado (el cual, llama a gritos al otoño). Está claro que, durante estos días, no estamos parando de fichar todas las tendencias que las firmas de lujo nos están mostrando sobre las pasarelas de las colecciones primavera-verano 2025, como el estampado de lunares de la mano de Carolina Herrera en Nueva York o las transparencias con Versace en la ciudad italiana. Es más, las verdaderas directrices de las nuevas modas están siendo todas las invitadas a la front row, como María Pombocon conjunto de tweed de chaqueta y falda mini o Kendall Jenner con el vestido ajustado definitivo para nuestros looks de oficina. Ahora bien, durante el día de hoy estamos descansando (solamente un poco) de todas estas tendencias con el objetivo fijarnos en todos los estilismos de invitada de las celebridades españolas. De la misma manera queSassa de Osma nos ha impresionado con un modelo de su propia firma (Philippa1970) en un enlace en Marrakech, Paula Echevarría nos ha mostrado qué atuendo ha escogido finalmente para un bautizo con su familia. Y decimos finalmente, porque ayer ya nos estaba haciendo spoiler dentro del coche, mostrándonos parte del cuerpo del vestido.

La celebridad española se acaba de convertir en toda una referencia para todas las mujeres de todas las edades con un vestido midi bicolor de la marca española Coosy. Se trata de un cuerpo de color naranja otoñal con hombreras, fajín no muy ajustado, mangas largas y corte asimétrico, que le sigue una falda de caída sutil en marrón chocolate. Paula Echevarría lo ha combinado con un clásico bolso de la firma Louis Vuitton y pendientes y anillos acabados en oro de la marca Fahoma Madrid. Eso sí, la joya de la corona han sido estas sandalias de tacón de la misma tonalidad propias de la colaboración de Redondo Brand con Martinelli. Sin ninguna duda, son las perfectas para estilizar las piernas, así como un modelo de lo más clásico que siempre perduran en el armario de cualquier mujer de cualquier edad.

Paula Echevarría con look de invitada. @pau_eche

Sandalias de tacón, de Martinelli x Redondo Brand (170 euros)

Sin ninguna duda, Paula Echevarría se ha ganado el puesto a la invitada con mejor estilo, así como será una de nuestras principales inspiraciones para nuestros looks de eventos para este otoño. Palabra de editora de moda (y de celebridad con buen gusto).