Última hora: los vestidos de Zara, Mango o Sfera perfectos (y baratos) para la cena de empresa

Ahora o nunca. Ha llegado el momento decisivo de decidir qué looksde cena de empresa serán los definitivos. ¿Aquel little black dress de confianza que nunca falla o tu última adquisición con detalles en tendencia? No cabe duda de que tenemos a nuestra disposición cientos de opciones de lo más sensatas: desde los trajes de efecto tipazo que las mujeres 50+ ya están llevando hasta las combinaciones monocromáticas que siempre ofrecen sofisticación. No obstante, la prenda estrella que más vemos en este tipo de enlaces son los vestidos de invitada en todos los cortes, colores, patrones, texturas o escotes. Porque son sencillos de combinar, cómodos y versátiles para otros eventos relevantes que tendrán lugar en 2025. En cuanto a las tendencias de invierno 2024/25, hemos confirmado que los vestidos lenceros para cenas de empresas están siendo la decisión definitiva de las editoras de moda, puesto que ayudan a conseguir esa estética minimalista y desenfadada que actualmente está de moda. No obstante, si no quieres gastarte mucho dinero para esta ocasión y simplemente 'salir del paso', hemos encontrado los vestidos de Zara Mango o Sfera más perfectos y baratos. De lentejuelas, protagonizados por el color más llevado (según Pantone) o con los escotes más favorecedores.

Sabemos que en muchas ocasiones es difícil encontrar el vestido de invitada perfecto para las cenas de empresa. Es por ello que, una técnica más que saciada para inspirarnos es fijarnos en los vestidos originales de las celebrities o influencers. No tiene porqué ser exactamente el mismo modelo, pero sí que nos facilita la idea de saber cómo queremos el diseño. Y es que una de las ventajas que nos ofrecen dichas famosas es que a menudo hacen recurso de vestidos de invitada de marcas españolas low cost. A todo ello, en el caso de que lleven otro más exclusivo, firmas como Zara, Mango o Sfera también nos dan la oportunidad de encontrar ítems inspirados en estos. Y como nuestras selecciones de estas tres casas nunca falla a la hora de inspirarnos para convertirnos en las mejores invitadas de la velada, hemos seleccionado 10 vestidos de 26 a 40 euros que, además de resolverte fácil y rápidamente las dudas, también te harán sentirte tú misma, favorecedora y guapa para la reunión laboral más importante del año.

Vestido de efecto terciopelo con lentejuelas, de Zara (30 euros)

Vestido de efecto terciopelo con lentejuelas. Zara

Vestido de cuello halter en chocolate, de Zara (30 euros)

Vestido de cuello halter en chocolate. Zara

Vestido asimétrico, de Zara (26 euros)

Vestido asimétrico. Zara

Vestido con vuelo, de Zara (30 euros)

Vestido con vuelo. Zara

Vestido globo con lentejuelas, de Mango (30 euros)

Vestido globo con lentejuelas. Mango

Vestido de lentejuelas, de Mango (36 euros)

Vestido de lentejuelas. Mango

Vestido lencero con strass, de Mango (40 euros)

Vestido lencero con strass. Mango

Vestido de estampado floral, de Sfera (40 euros)

Vestido de estampado floral. Sfera

Vestido bicolor, de Sfera (26 euros)

Vestido bicolor. Sfera

Vestido de estampado animal, de Sfera (40 euros)

Vestido de estampado animal. Sfera

Así son los vestidos de invitada a la cena de empresa que hemos encontrado en Zara, Mango y Sfera. Si todavía no tienes cogido ningún modelito con el que triunfar, no dudes en acercarte a estas tiendas a probarte estos indispensables.