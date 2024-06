Rafa Nadal bautiza a su hijo en una ceremonia íntima

Rafa Nadal y su mujer, Xisca Perelló, bautizaron a su hijo, también llamado Rafa, en Manacor. La ceremonia tuvo lugar este domingo y se desarrolló en la más estricta intimidad. El pequeño Rafa nació el sábado 8 de octubre de 2022 en una clínica de Palma.

Hace varias semanas, la revista 07500 supo que la familia Nadal-Perelló había reservado el templo para el 16 de junio, aunque finalmente no se pudo confirmar. Finalmente, la iglesia de Crist Rei abrió sus puertas para celebrar el bautizo.

Rafa Nadal y Xisca Perelló Agencia EFE

Una ceremonia muy íntima

La ceremonia no fue la tradicional misa que se realiza en este tipo de eventos. Consistió en un solo un acto familiar que contó con una fotógrafa contratada por la familia Nadal. Además, el bautizo no fue oficializado por el párroco de las parroquias de Manacor, Antoni Amorós, sino por el diácono Lluís Florit.

La paternidad del tenista

El pequeño Rafa nació el sábado 8 de octubre de 2022 en una clínica de Palma. Pocas son las menciones que ha hecho el tenista, muy celoso de su vida privada, pero en 2023, cuando su hijo tenía casi un año, habló sobre su paternidad en una charla que mantuvo en Movistar+ junto a Juanma Castaño. Por aquel entonces, se encontraba en un periodo de inactividad deportiva debido a una operación de cadera y psoas y fue cuando confesó lo que disfrutó de su vida familiar: "He estado en familia y he disfrutado este tiempo. He estado de vacaciones fuera de casa. He vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar", detalló. Además, desveló que el niño ya tuvo su primer contacto con el mundo del tenis y sostuvo una raqueta diminuta que le pareció divertida. "Pero de la misma manera que le parece divertida una cuchara", aclaraba, bromeando.