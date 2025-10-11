Los vaqueros blancos perfectos sí existen: así los defiende Amelia Bono y están disponibles por 60 euros

A veces, encontrar un buen vaquero blanco puede ser todo un desafío. Probamos, probamos y probamos, pero casi nunca encontramos el que verdaderamente cumple con todas nuestras expectativas (que no son pocas). Pero, lo cierto es que sí existe el modelo perfecto, puesto que se lo hemos visto a Amelia Bono durante estos días en Toledo. Ya adelantamos con que tienen caída relajada, cintura alta para estilizar la figura y sientan como un guante, ¿qué más podemos pedir?

Amelia Bono es una de las celebridades que sabe cómo triunfar con las prendas básicas, atemporales y versátiles de fondo de armario. Eso sí, sin caer en lo más evidente y sin olvidarse de las tendencias actuales. Podríamos hacer mención de su infinidad de jerséis de punto o blazers que solucionan todos los looks de entretiempo, pero en este artículo haremos una dedicatoria a los vaqueros blancos infalibles que siempre vemos en las redes sociales, pero que cuestan encontrar en las marcas de moda. Amelia Bono tiene la solución, y es que solamente nos ha hecho falta ir a su cuenta oficial de Instagram para descubrir un esencial al que recurrimos durante 24/7 (y más en esta temporada). Además de tener el don de funcionalidad, ofrece muchísimas posibilidades a la hora de saber cómo vestirlo.

Los vaqueros perfectos de Amelia Bono

Como decíamos, Amelia Bono tiene los clásicos vaqueros blancos que todas necesitamos en el armario. Pero, ¿por qué decimos que son perfectos? La razón se basa en que ahora mismo no estamos buscando los pitillo o slim, sino aquellos que nos dan la libertad infinita de movimiento con perneras anchas y, sobre todo, con un corte más relajado o effortless como si no nos hubiera costado ningún esfuerzo vestirlos. Asimismo, gracias a su talle alto, conseguimos favorecer la figura, así como aporta una luminosidad y tiene un efecto alargador de piernas infinitas. Una alternativa similar al de la celebridad son estos de Massimo Dutti que ahora podemos encontrar por 60 euros.

Vaqueros blancos rectos. Massimo Dutti

Y así los combina

Bien es cierto que esta prenda de vestir cumple con la versatilidad absoluta, por lo que se puede combinar con infinitas posibilidades. Desde con camisas clásicas y mocasines para ir a la oficina hasta con tops y sandalias de tacón sensato para cualquier celebración o cita del día, como bien ha hecho Amelia Bono. Pues bien, ha escogido una camiseta ajustada en chocolate con encajes, uno de los colores más llevados de esta temporada, y una blazer liviana y sin peso en beige que otorga una faceta más desenfadada. Con ello, ha completado el look con sandalias al tono y gafas de sol en negro a modo de contraste.

Look de Amelia Bono. Instagram @ameliabono

Sí, Amelia Bono nos ha descubierto los vaqueros blancos perfectos para todos los días. Si todavía tienes problemas con encontrar el tono ideal, el corte que mejor sienta o las perneras que sean verdaderamente rectas o anchas, hemos dado con la solución accesible y disponible.