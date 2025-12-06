El abrigo chocolate de Charlène de Mónaco es de firma francesa, cuesta más de 2.500 euros y será el más llevado de la temporada

Hace una semana arrancamos la Navidad en Mónaco, descubriendo una nueva prenda de vestir en el armario de Charlène. Perfecta para las bajas temperaturas, versátil y con la capacidad de arreglar un estilismo en cuestión de segundos. Pues bien, este viernes se ha inaugurado el marcado navideño de la ciudad donde hemos vuelto a ver un esencial de invierno que está triunfando en las nuevas tendencias de 2026.

Tenemos claro que los abrigos son uno de los must haves más relevantes cuando las tardes comienzan a ser más cortas. Nuestra redacción lo sabe y Charlène de Mónaco también, puesto que le acabamos de ver con un modelo en chocolate, uno de los colores que más se están llevando esta temporada. Con una estética clásica, pero con aires que lo llevan a la contemporaneidad que siempre intenta tener todos sus estilismos.

El abrigo en chocolate, un homenaje a las tendencias de invierno

De la misma manera que Kate Middleton ha triunfado con un abrigo en el concierto tradicional en la Abadía de Westminster, Charlène de Mónaco también lo ha hecho este viernes. Como decíamos, los monarcas han asistido a la inauguración del mercado navideño tras cumplirse una semana del alumbrado de la ciudad. Pero, esta vez con un cambio discreto en su estilismo, puesto que ha sido fiel su estilo, pero con un diseño más moderno.

Charlène de Mónaco está atenta a lo que más se lleva en estos momentos, como los abrigos en chocolate. Hablamos de un modelo de corte largo de ante que juega con los volúmenes y las texturas con un efecto pelo tanto en la zona de las solapas como en los puños de las mangas. En sí mismo, ha combinado dos de los materiales que más estamos viendo este invierno 2025/26, sobre todo en estas prendas.

Casa Real de Mónaco. Gtres

Lo firma una marca francesa y cuesta más de 2.500 euros

De nuevo, sabemos de dónde es el abrigo chocolate de Charlène de Mónaco. Se trata de una firma francesa llamada Nour Hammour nacida en 2013 y que se caracteriza por ser una de las marcas de ropa exterior de cuero de lujo más importantes. Actualmente podemos encontrar dicho diseño bajo el nombre Joni (casi agotado) en plataformas como MyTheresa por un total de 2.510 euros.

Abrigo de ante, de Nour Hammour (2.510 euros)

Abrigo de ante. Nour Hammour

Un 'total look' monocromático con guantes y fular

Charlène de Mónaco ha seguido el menos es más con un total look monocromático al que ha añadido tanto fular estampado como guantes de cuero. Para esta ocasión, donde buscamos lo calentito con lo funcional, pero sin dejar atrás lo fashion, la royal se ha marcado un estilismo con el que muchas mujeres nos inspiraremos. Sobre todo, durante esta Navidad para convertirnos tanto en las anfitrionas como en las invitadas más inspiradoras.

Casa Real de Mónaco. Gtres

Charlène de Mónaco ha vuelto a dar una lección de moda con este abrigo esencial que tanto veremos durante los próximos meses. Versátil, funcional y perfectamente eterno en un fondo de armario cápsula.